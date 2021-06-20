Меган Маркл рассказала о семейных днях в книге “Скамейка”, ставшей бестселлером

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, может добавить звание «автор бестселлера» к своему и без того очень длинному списку достижений. Ее перу принадлежит книга рецептов, которую Меган издала, основываясь на воспоминаниях о любимых блюдах, которые готовили ее мама и бабушка. Теперь же бывшая актриса почувствовала в себе силы написать книгу для детей.

О книге

Небольшое 40-страничное издание с незамысловатым названием «Скамейка» заняло первую позицию в рейтинге бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» как лучшая книга с картинками.

Книга, вышедшая 8 июня в издательстве Random House Children’s Books, украшена акварельными иллюстрациями художника Кристиана Робинсона. Источником вдохновения для начинающей писательницы стала собственная жизнь с принцем Гарри и их сыном Арчи. Меган постаралась показать особые, неповторимые отношения отца и новорожденного сына глазами матери.

Изначально книга писалась исключительно для Гарри, но сейчас Маркл решила поделиться ею с широкой читательской аудиторией.

Позиция Меган

Сейчас герцогиня занимается уходом за своей младшей дочерью, Лилибет-Дианой, поэтому удивительно, как она смогла выкроить время для публикации «Скамейки». Сама Маркл пояснила, что изначально не собиралась издавать книгу, которая была своеобразным, очень развернутым признанием в любви мужу. Но постепенно ее мнение изменилось.

Бывшая актриса уверена, что ей удалось затронуть темы, актуальные для многих, поэтому она чувствует своим долгом поделиться самым сокровенным с другими матерями и отцами. Она убеждена, что мужественность любого представителя сильного пола только становится крепче в те моменты, когда он, словно большой ребенок, играет со своим сыном.

Герцогиня поблагодарила всех неравнодушных за поддержку в социальных сетях и предложила купить ее книгу, чтобы порадовать возлюбленного ко дню отца, который отмечается в третье воскресение июня – 20 числа в 2021 году. Тем более что читать детскую литературу порой интересно и взрослым.