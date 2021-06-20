 

Лиза Арзамасова рассказала о связанных с беременностью сложностях во время съемок

20.06.2021, 7:46, Разное
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Популярная актриса Лиза Арзамасова не так давно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором поделилась подробностями участия в съемках нового сатирического комедийного кинофильма “Проклятый чиновник”. По словам знаменитости, в процессе этой работы ей приходилось испытывать немалый дискомфорт из-за своей беременности.
Как призналась телезвезда, участвовать в съемочном процессе в таком непростом состоянии ей довелось впервые в жизни. Такая тенденция обусловливала особенную манеру поведения: в частности, после завершения каждой из отснятых сцен, беременная красотка моментально отправлялась спать, чтобы восстановить силы. “Да, пришлось научиться скрывать токсикоз в кадре. В связи с новым для меня физическим состоянием я наверняка была “странненькой”: то излишне медлительной, то, наоборот, в приливе восторга, то засыпающей между дублями”, – добавила Лиза Арзамасова.
Изображение взято с: [email protected]_arzamasova
Впрочем, период вышеуказанного творческого процесса артистка вспоминает с особой теплотой, и в первую очередь – из-за удовольствия совместной работы со своим партнером по съемочной площадке и исполнителем главной роли Максимом Лагашкиным. Кроме того, красавице довелось “пересечься” со своей давней знакомой – актрисой Ольгой Волковой, многолетней “экранной бабушкой” Галины Сергеевны в телесериале “Папины дочки”. “Работа часто не дает артистам увидеться годами”, – с сожалением призналась Арзамасова.



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