 

Боевики на Донбассе 19 июня открывали огонь семь раз, ранен житель Авдеевки – штаб ООС

20.06.2021, 7:44, Новости дня
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“Возле Луганского враг вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Новотошковского российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Рядом с Водяным на Приазовье противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия”, – говорится в сообщении.

Также боевики обстреляли Авдеевку из крупнокалиберных пулеметов. Ранения получил местный житель 1989 года рождения, его доставили в медучреждение.

“У населенных пунктов Зайцево и Желтое зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов противника типа “Орлан-10″ с пересечением линии разграничения. БПЛА были вовремя подавлены средствами радиоэлектронной борьбы”, – отметили в штабе.

Потерь среди украинских военнослужащих за прошлые сутки не было.

С начала суток 20 июня нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/506572893994228/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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