 

Пушков сравнил Путина в Женеве с Джеймсом Бондом

20.06.2021, 7:36, Новости дня
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сравнил президента Владимира Путина во время саммита РФ и США в Женеве с персонажем книг и фильмов о суперагенте Джеймсе Бонде.

По мнению сенатора, президент США Джо Байден звучал увереннее накануне саммита, но на самой встрече выглядел «заметно бледнее». Пушков считает, что Байден хотел появиться на встрече в стиле Джеймса Бонда: «в солнечных очках, в которых в виде «политической мишени» отражается Путин».

«Байден хотел показать себя первым и главным политиком мира – ради этого он и затевал саммит, но именно это ему не удалось», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что Путин на саммите смотрелся более уверенно и выигрышно, поскольку Байден выбрал всего семь журналистов для ответа на вопросы, а также читал свою речь по бумажке.

«Так что в этой встрече Джеймсом Бондом от политики скорее выглядел Владимир Путин, готовый ответить на любые вопросы и уверенный в себе», – заключил Пушков.

Ранее журналисты и политологи в социальных сетях обратили внимание на сильные отличия итоговых пресс-конференций президентов РФ и США после встречи в Женеве.

Первая встреча президентов РФ и США состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.

В свою очередь президент США Джо Байден после саммита в Женеве выступил за предсказуемые и стабильные отношения с Россией, отметив, что после переговоров появились подлинные перспективы для улучшения отношений между странами. Так, по словам Байдена, в ходе встречи в Женеве он договорился с президентом РФ о работе над крупным соглашением по контролю над вооружениями. Как отметил американский лидер, следующие полгода-год покажут, удалось ли РФ и США запустить стратегический диалог. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов РФ и США в Швейцарии.



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