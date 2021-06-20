Стала известна дата возвращения посла РФ в США

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20.06.2021, 7:36, Новости дня
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Посол РФ в США Анатолий Антонов в воскресенье, 20 июня, отправится в Вашингтон, сообщил информированный источник.

«Посол отправится в США в воскресенье и утром в понедельник, 21 июня, уже будет на рабочем месте», – приводит слова источника ТАСС.

Накануне американский посол Джон Салливан заявил о скором возвращении в Россию. Как отмечали в МИД, Москва исходит из того, что следующую рабочую неделю посол РФ в США Анатолий Антонов проведет уже в Вашингтоне.

На встрече в Женеве 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что посол РФ Анатолий Антонов вернется в США до конца месяца. Ранее Москва назвала условия для восстановления нормальной работы посольств РФ и США.

В американской администрации после встречи президентов РФ и США в Женеве отмечали, что РФ и Соединенные Штаты условились попытаться решить проблемы, мешающие нормальной работе дипломатических представительств друг друга.

Напомним, 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». Позже Москва вновь порекомендовала послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан покинул российскую столицу, отправившись в Лондон и затем в Вашингтон.



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