Из старых джинсов получится прочный, красивый коврик: делаем своими руками

Не стоит выбрасывать старые джинсы – им можно дать новую жизнь в другом качестве. Собрав несколько штук, можно изготовить оригинальный коврик своими руками. Это достаточно просто, но потребуется время и терпение. Однако результат порадует.

Материалы и инструменты

Для пошива коврика из джинсов нужно подготовить:

шесть старых джинсов;хорошие острые ножницы, чтобы легко резать толстую джинсовую ткань;швейную машину;швейные нитки;иглы машинные для шитья джинсовой ткани;бумагу для выкройки;противоскользящие подложки.

Можно взять джинсы разных оттенков: синие, голубые, светло-серые, темно-серые, черные.

Из шести взрослых джинсов получится круглый коврик диаметром примерно 180 см. Если требуется коврик большего размера, тогда шести джинсов недостаточно.

Противоскользящая подкладка для коврика необходима, чтобы избежать несчастного случая или сделать коврик амортизирующим.

Изготовление выкройки и раскрой

В первую очередь нужно сделать выкройку – нарисовать на бумаге детали коврика и вырезать. Лучше всего взять плотную бумагу или картон. Нарисовать трапецию, большее основание которой равно 23,5 см, высота – 70 см, меньшее основание – 5,5 см.

Наложить выкройку на кусок джинсовой ткани и обвести кусочком мела. Затем вырезать, оставляя припуски на швы около 2,5 см. Сделать таким образом по 4 делали из каждых джинсов.

Всего из шести джинсов получится 24 детали.

Процесс пошива коврика

Далее сложить две детали лицевыми сторонами внутрь и прошить на машинке по длинным срезам с одной стороны.

Затем пришивать по очереди остальные детали коврика.

Сшить между собой все детали, чтобы в итоге получился круг с круглым отверстием в центре.

Если джинсы разных цветов, можно поочередно чередовать цвета, чтобы получился красивый рисунок.

Когда все детали сшиты, швы нужно разгладить. Этот этап пропускать нельзя, иначе коврик не получится плоским.

Теперь нужно обработать край изделия. По всей длине окружности его нужно подвернуть на изнаночную сторону и заколоть булавками, затем прострочить на машинке и вновь прогладить шов.

Из остатков джинсов вырезать кусочки и сострочить их так, чтобы получился круг диаметром 43 см. Приколоть полученный круг к центру коврика, сложив припуски на швы лицевыми сторонами внутрь и наметать с изнанки, затем прострочить.

Строчку прогладить, чтобы шов получился плоским.

Коврик готов. Осталось только подложить под него противоскользящие подложки, чтобы на нем можно было безопасно танцевать.