Автомобиль сбил участников гей-парада во Флориде

Автомобиль в субботу сбил нескольких участников ЛГБТ-парада в городе Форт-Лодердейл в штате Флорида, в результате один человек погиб, еще двое пострадали, сообщила The Miami Herald.

Как говорится в статье, белый пикап наехал на участников мероприятия, которые двигались из близлежащего города Уилтон-Мэнорс. По имеющимся у издания сведениям, на параде присутствовала член Палаты представителей Конгресса США Дебби Вассерман-Шульц, виновник инцидента разминулся с ее автомобилем на несколько десятков сантиметров. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, передает ТАСС.

Мэр Форт-Лодердейла Дин Транталис назвал случившееся террористической атакой против ЛГБТ-сообщества, однако полиция пока не давала комментариев относительно характера инцидента. Водитель пикапа задержан.

Ранее в субботу другой пикап сбил участников велогонки в штате Аризона.