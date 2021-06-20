 

Специалисты и техника Донского спасательного центра направлены в Крым

20.06.2021, 6:38, Новости дня
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Очередная группировка из 45 человек и восьми единиц техники Донского спасательного центра выдвинулась в Крым для оказания помощи в ликвидации последствий наводнения, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 05.00 (мск) третий эшелон аэромобильной группировки Донского спасательного центра МЧС РФ в составе 45 человек, восемь единиц техники убыл в Крым для проведения аварийно-восстановительных работ», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

В МЧС добавили, что группировка усилена инженерной техникой. Личный состав оснащен гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, мотопомпами, шанцевым инструментом. «По прибытии группировка приступит к ликвидации ЧС», – добавили в ведомстве.

Ранее из Донского спасательного центра МЧС РФ в Крым уже были направлены два эшелона аэромобильной группировки из более 100 человек и 23 единиц техники.

Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 24 человека, один мужчина погиб, двое значатся среди пропавших без вести. Мэр Ялты Янина Павленко призвала жителей подтопленных многоквартирных домов соглашаться на эвакуацию.

В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.

В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа.



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