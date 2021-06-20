Польша собралась использовать турецкие беспилотники на востоке НАТО

Глава МИД Польши Збигнев Рау выступил с утверждением, что турецкий беспилотник «Байрактар» (Bayraktar TB2) улучшит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО.

«Мы уверены, что он (беспилотник) улучшит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО», – приводит РИА «Новости» слова главы МИД Польши в интервью Anadolu на полях Дипломатического форума в Анталье.

Министр иностранных дел также добавил, что и Турция, и Польша сталкиваются с «угрозами безопасности на своих границах».

По мнению главы МИД Польши, только членство стран Западных Балкан и Турции в Евросоюзе обеспечит полное развитие сотрудничества для обеспечения стабильности и процветания в Европе. В ходе интервью Рау также упомянул, что Анкара и Варшава обсуждают способы укрепления сотрудничества НАТО с Грузией и Украиной.

В мае министр обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что республика получит от Турции 24 ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар» (Bayraktar TB2).

Ранее гендиректор Baykar Халук Байрактар утверждал, что российские системы радиоэлектронной борьбы якобы не могут справиться с турецкими БПЛА Bayraktar TB2.

Турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB-2 также показали свою эффективность во время войны в Карабахе. Азербайджанцы применяли «большие» БПЛА Bayraktar TB2 и различные виды барражирующих боеприпасов: например, израильские Harop и Skystriker.