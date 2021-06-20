Вся его жизнь была полна чудес и трагедий, где смерть и чудо шли рука об руку: знаменитый художник исторического и религиозного жанров Михаил Нестеров

Михаил Васильевич Нестеров (1862-1942), который известен в качестве русского художника, прошел нелегкий жизненный путь. Ему пришлось пережить две революции с тремя войнами. Его творческое амплуа претерпело не одно изменение. Среди его работ есть и пейзажи, и росписи церквей, и иконы с портретами, и картины философского содержания. Но все их объединяет настрой живописца, в котором отражен его особенный взгляд на смерть и чудо. При этом и личная жизнь Нестерова наполнена чудесами и трагедиями. В ней смерть и чудо постоянно находились рядом.

Чудо воскрешения

Будущий живописец родился в Уфе, в семействе купца Василия Нестерова и его жены Марии и был десятым по счету их отпрыском. Его жизнь началась с чуда. Он родился очень слабым и, сильно заболев, едва не умер. По сути, он возвратился с того света. Лучшие местные доктора не могли помочь ему, и отец отправился в церковь, чтобы заказать по мальчику панихиду. Мать, у которой уже умерло восемь детей, не дожив и до двух лет, была вне себя от горя.

Она положила на грудь Мишеньке иконку с изображением Тихона Задонского и, встав на колени, стала горячо молиться. И тут произошло чудо: ребенок пошевелил ручкой и стал выздоравливать и затем почти не болел. Эта история оказала большое влияние на мировоззрение Нестерова, который никогда не забывал, что смерть с чудом ходят совсем рядом.

Пробуждение таланта

В гимназии Михаил не испытывал особой тяги к знаниям, интересуясь в основном рисованием. В результате его перевели в реальное училище, где его художественный талант был замечен. Михаил Васильевич позднее писал об этом:

Рисование с каждым днем захватывало меня все больше и больше. Я явно стал пренебрегать другими предметами, и все это как-то сходило с рук. Я начал становиться местною известностью своим художеством и отчаянными шалостями.

Далее парень, уговорив отца, считавшего художников неудачниками, стал получать образование в училище живописи. После этого он продолжал учиться, превратившись в “вечного студента”. Но и через семь лет он не получал медалей, не побеждал в конкурсах.

Свадьба без благословения

Михаил полюбил Марию Мартыновскую, девушку совсем не богатую, и приехал из Москвы, где он тогда учился, к отцу, чтобы получить благословение на женитьбу. Но купец не одобрил этот мезальянс, сказав сыну:

Да куда тебе жениться? Уж который год училище окончить не можешь! Художник! Не будет тебе родительского благословения. Ступай.

Вернувшись, Михаил принялся усердно учиться, и желаемый результат был достигнут. Не дождавшись разрешения отца, влюбленные обвенчались в 1885 году. Вот воспоминания Нестерова о свадьбе:

Невеста моя, несмотря на скромность своего наряда, была прекрасна. В ней было столько счастья, так она была красива, что у меня и сейчас нет слов для сравнения.

Но не прошло и года, как Машенька, недавно родившая дочь, умерла. И снова рядом оказались чудо и смерть – это рождение ребенка и уход жены. Художник был сражен горем, но справиться с ним ему помогла дочь Оленька, а образ горячо любимой супруги еще много лет он воплощал в своих произведениях.

Леля Прахова

Начиная с 28 лет Михаил Васильевич принялся за роспись храмов. Первый опыт состоялся в киевском Владимирском соборе. Там его работой руководил Виктор Васнецов. Когда Нестеров создавал икону Великомученицы Варвары, он вдохновлялся образом Лели Праховой, старшей дочери своего друга. Однажды София Игнатьева, которая была графиней, посетила собор и была возмущена, воскликнув:

Не могу же я молиться на Лельку Прахову?!

После этого Михаилу Васильевичу, который на тот момент уехал из города, пришлось возвращаться и переписывать образ. Через три года влюбленный художник наконец посватался к Праховой. Однако едва состоявшуюся помолвку расторгли, так как всплыло одно обстоятельство. Юлия Урусман, которую Нестеров встретил за год до этого, родила от него дочку Наташу.

В результате живописец остался с Юлией, которая позже родила ему еще двух сыновей, из которых младший умер вскоре после появления на свет. В дальнейшем с дочкой у них были близкие отношения, и отец писал ее портреты.

Вторая жена художника

В 1902-м, ближе к сорока годам, в Киеве произошла встреча художника с Екатериной Петровной Васильевой, которой тогда было 22 года. Она преподавала в женском институте, где обучалась его дочь Ольга. Однажды Катя провела экскурсию по городу для Михаила Васильевича. Уже через несколько встреч Нестеров понял, что видит девушку своей женой. Они прожили счастливую жизнь, в семье родилось трое детей.

“Смертельные чудеса”

После революции жизнь преподнесла мастеру ряд “смертельных чудес”. Речь идет об аресте старшей дочери, Ольги, на которую написали донос. Ее супруг был объявлен врагом народа и расстрелян. Муж другой дочки, Натальи, также был расстрелян.

Самому Михаилу Васильевичу пришлось отсидеть в тюрьме около месяца. Его хлопоты за родных окончились неудачей. Его же наградили Сталинской премией за портрет Ивана Петровича Павлова, физиолога. А в восемьдесят лет он стал заслуженным деятелем искусств РСФСР и кавалером ордена Трудового Красного Знамени.