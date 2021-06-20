Ученые опровергли прямую связь между раскапыванием средневековых захоронений и их ограблением

Шведские исследователи провели анализ ряда археологических исследований, проведенных ранее их международными коллегами и посвященных изучению раскопок могильников в средневековье. Выяснилось, что теория об ограблении захоронений не является однозначно правильной.

Отправной точкой исследования ученых, представляющих Стокгольмский университет (Швеция), стала весьма распространенная научная теория о том, что причиной раскапывания захоронений в средние века было исключительно стремление к ограблению могил погребенных в них жителей. Исследователи провели повторный анализ ранее раскопанных кладбищ на территории пяти регионов Европы и обнаружили, что во временной период с шестого по восьмой века нашей эры люди часто откапывали могилы и извлекали оттуда разные предметы по причинам, которые не были связаны с вероятным ограблением. В частности, ряд аксессуаров, извлеченных из могил, например, мечи и прочие элементы оружия, находился в весьма плохом состоянии и не имел ни возможности к дальнейшему практическому применению, ни материальной ценности.

“Они тщательно отбирали вещи, которые нужно было убрать, особенно броши у женщин и мечи у мужчин, но они оставили после себя много ценных вещей, даже предметы из драгоценных металлов, в том числе ожерелья из золота или серебра”, – отметил один из авторов исследования Элисон Клевнас. Материалы научной работы были опубликованы в Antiquity.

Источник: gazetadaily.ru