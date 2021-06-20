Экс-министр обороны Польши – цель Москвы — ослабить Варшаву и превратить её в «полезного идиота»

Наблюдая за тем как польская правящая партия ссорится с оппозицией из-за «утечки» переписки первых лиц страны, «товарищи» в Кремле лишь потирают руки, уверен польский профессор и бывший министр обороны Ромуальд Шереметьев. В беседе с порталом wPolityce он поясняет, что Польша находится под прицелом России, которая намерена «вывести её из строя», а затем сблизиться с Германией.



Reuters

В последнее время имели место хакерские атаки на электронную почту и профили в социальных сетях главы канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворника и его жены. Более того, каждый день СМИ пишет о новых «утечках» конфиденциальной информации полученной из личной электронной почты самых главных лиц в польском государстве. Вчера прошло закрытое заседание польского Сейма. Политики со стороны оппозиции распространили в социальных сетях информацию о том, что правительство рассматривало возможность вывода войск против граждан во время протестов забастовки женщин против абортов, которые набрали силу прошлой осенью после решения Конституционного суда, пишет wPolityce.

В беседе с порталом польский профессор и бывший министр обороны Ромуальд Шереметьев говорит, что эти события связанные со взломом электронной почты членов правительства необходимо рассматривать в более широком контексте. «Суть состоит в том, что Польша находится под прицелом России. Что касается всех действий, предпринятых в последнее время Москвой, в том числе в отношении Белоруссии, то их главная цель состоит в том, чтобы максимально ослабить Польшу, посеять путаницу и дестабилизацию», — поясняет он.

По мнению экс-министра, в этой ситуации необходимо осознавать, что, когда Польша участвует в похожих историях, выдвигает различные обвинения, обостряет конфликты, это идёт прежде всего на пользу тем, кто хочет внести эту путаницу и тем самым ослабить польское государство. «Если политическая элита, я имею в виду и правительство и оппозицию, будет максимально расколота, государство не будет в состоянии эффективно противодействовать разного рода угрозам. «Одна из этих угроз, конечно же, находится на Востоке и инициируется Россией. Тот, кто принимает в этом участие, как говорил Ленин — «полезный идиот» или диверсант, потому что в этом случае он сознательно наносит вред польскому государству», — поясняет он.

В беседе Шереметьев обращает внимание на то, что сегодня от портала Onet польские граждане получили новую порцию «утечки» с закрытого заседания сейма, в ходе которого вице-премьер Польши Ярослав Качиньский с трибуны якобы пугал войной с Россией и настоятельно предупреждал депутатов оппозиции. Он считает, что слово «пугать» крайне неуместно в этом случае, потому что пугают чем-то нереальным, мнимым, а угроза поступающая со стороны РФ вполне ощутима. «Я сам много раз слышал, что «пугаю» Россией, когда говорю об угрозах, исходящих от этой страны», — добавляет он.

Профессор также ссылается на результаты опроса «Левада-Центра», согласно котором Польша наряду с США и Украиной находится в списке 10 враждебных государств России. «Если мы находимся в чёрном списке врагов, и в то же время мы смотрим на намерения Российской Федерации, а ведь есть много признаков того, что РФ хочет быть как можно ближе к Германии, то естественным образом главное препятствие здесь это Польша. Я постоянно это подчёркиваю, я всегда говорю, что польская армия имеет наибольший потенциал на восточном фланге НАТО. С точки зрения РФ уничтожение или выведение из строя такого центра, как Польша, имеет первостепенное значение», — предупреждает он.

В беседе он сетует, что если этого не понимают люди, считающие себя польскими политиками, то они видимо не доросли до этой роли, ведь как правящему лагерю, так и оппозиции впервую очередь надо заботится об интересах Польши как государства, они превыше всего. «В нормальных странах поступают именно так. Бывают ситуации, когда необходимо действовать сообща внутри страны. В плане внешних угроз это прямо таки политическая «азбука», но по всей видимости, некоторые политики в Польше не выучили эту «азбуку», — объясняет он. По его мнению, наблюдая за безответственным поведением польских политиков и их ссорами, «товарищи» в Кремле лишь потирают руки.

После вчерашнего заседания сейма официальный представитель правительства предупредил, что следует ожидать больше дезинформационных атак, направленных на польских политиков, а тем самым на польское государство. Более того, Шереметьев полагает, что РФ вступает в более продвинутую форму борьбы, именно с помощью киберпространства, ведь сам министр обороны РФ заявил, что Москва теперь предпримет так называемые асимметричные действия на территории стран, которые она причисляет к враждебным. «Надо сохранить здравый смысл и помнить о том, что сейчас для нас самое главное сохранить и защитить польское государство. Без стабильного государства, какими бы ни были наши взгляды, мы ничего не добьемся, если только кто-то не считает себя польским патриотом(…)», — резюмирует в беседе с порталом wPolityce польский профессор и бывший министр обороны Ромуальд Шереметьев.