Врач рассказала, когда планировать зачатие после вакцинации от COVID

Вакцинация от коронавирусной инфекции не сказывается негативно на репродуктивной функции россиян, поэтому планировать зачатие лучше после прививки, сообщила директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

«К марту ВОЗ уже дала добро на планирование беременности после прививки от коронавируса. Это делать необходимо, особенно в прегравидарную подготовку. Если кто-то уже запланировал беременность и хочет привиться, конечно, нужно это сделать. Поскольку иммунитет устанавливается к 45–50 суткам с момента первой вакцинации, надо рассчитывать, что попытки забеременеть необходимо немного отложить. Через две–три недели после второй вакцины можно планировать зачатие», – цитирует Ерофееву «Вечерняя Москва».

Как уточнила акушер-гинеколог, излишнее напряжение иммунитета при попытках забеременеть – «не самый лучший вариант».

Ерофеева добавила, что будущим родителям лучше сделать прививку «под ручку» – парой, одновременно привившись перед зачатием. По ее словам, россиянам не стоит доверять слухам о вреде прививки для репродуктивного здоровья. Как подчеркнула эксперт, их распространяют «антипрививочники».

Ранее гинеколог Минздрава заявила об отсутствии влияния вакцины от COVID на репродуктивное здоровье.

Роспотребнадзор также напомнил об отсутствии влияния вакцин от COVID на потомство.

Между тем российские медики фиксируют рост числа случаев COVID-19. Растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса.