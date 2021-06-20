 

Во Франции слезоточивым газом разогнали 1,5 тыс. человек во время комендантского часа

20.06.2021, 5:40, Новости дня
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Во Франции полиция разогнала слезоточивым газом 1,5 тыс. человек, пришедших на вечеринку во время комендантского часа. Несколько человек получили ранения, в том числе и сами полицейские, информирует Associated Press.

Инцидент произошел в поле неподалеку от города Редон на западе Франции, где сотни молодых людей собрались на несанкционированную рейв-вечеринку. Полиция больше семи часов попыталась разогнать нарушителей комендантского часа. Участники вечеринки вели себя агрессивно, бросали в полицейских булыжники и бутылки со взрывчатыми смесями, передает «Интерфакс».

Сообщается, что один из участников потерял руку во время столкновений с полицией. Предположительно, он поднял некий предмет с земли, который в тот же момент разорвался. В разгоне вечеринки принимали участие порядка 400 полицейских, из них двое в больнице.

Комендантский час во Франции, действующий из-за коронавируса более восьми месяцев в ночное время суток, должны отменить с 20 июня.

Ранее сообщалось, что Франция начнет отменять карантин по коронавирусу 3 мая, процесс планируется завершить к 30 июня. С 9 июня страна собиралась принимать туристов. 30 июня ожидалась полная отмена комендантского часа и большинства ограничений.



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