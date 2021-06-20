 

Мнение: Ударный тест авианосца “Джеральд Форд”.

20.06.2021, 5:30, Разное
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ВМС США провели тестирование авианосца "Джеральд Форд" на воздействие взрывной волны в результате подводного взрыва с магнитудой в 3,9 балла по шкале Рихтера.
Целью испытаний является проверка устойчивости систем к последствиям взрыва произошедшего рядом с авианосцем – начиная от реактора и двигателей и заканчивая электрикой и компьютерами. На корабле заранее устанавливают временные датчики, которые должны фиксировать отклонения. Всего предполагается проведение трех испытаний такого рода.
Следующий взрыв будет проводиться несколько ближе к корпусу корабля.

Источник: Colonel Cassad



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