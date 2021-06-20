 

Sky – министр обороны Великобритании допустил возможность встречи Джонсона с Путиным

20.06.2021, 4:48, Новости дня
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Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес назвал изменение Кремлём линии поведения условием для встречи премьер-министра Бориса Джонсона и президента РФ Владимира Путина, передаёт Sky News. При этом Уоллес уточнил, что в Лондоне не хотят продолжения «трений» с Москвой, которые не отвечают интересам ни одной из сторон.


Reuters

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил возможность переговоров между премьер-министром Борисом Джонсоном и президентом РФ Владимиром Путиным, в случае если Кремль откажется от «злонамеренной деятельности» в отношении Лондона и его союзников, пишет Sky News.

«Борис Джонсон, бесспорно, открыт к проведению любых встреч, если они позволят сделать важный шаг. Время для того, чтобы сделать шаг к нормализации отношений с Россией, безусловно, настанет, мы на это надеемся. Однако он будет сделан после совершения определённых действий», — заявил Уоллес в интервью телеканалу.

Министр подчеркнул, что не хотел бы продолжения «постоянных трений между Россией и Западом», так как они «не соответствуют ничьим интересам».

По его словам, важно предложить «путь выхода, путь к улучшению» и в этом смысле встреча между Путиным и президентом США Джо Байденом стала «действительно долгожданным началом».

Тем не менее Уоллес уточнил, что налаживание отношений Великобритании и РФ будет «основываться на поведении» Москвы. Кремлю необходимо изменить линию поведения, а также признать и уважать «суверенитет других стран и международное верховенство права», прежде чем произойдёт улучшение отношений, например, отмена санкций.

«Дипломатия представляет ценность только в том случае, если последующие действия действительно меняют ситуацию», — отметил министр обороны.

Как отмечает Sky News, журналистам удалось пообщаться с Уоллесом на военной базе на юге Сербии, где он присутствовал на многонациональных военных учениях Platinum Wolf. В них приняли участие военнослужащие из девяти стран, в том числе США, Великобритании, Франции и Сербии.

Визит Уоллеса, по данным телеканала, свидетельствует о стремлении Великобритании укрепить связи с Сербией.

«Балканы имеют важное значение для безопасности Европы. Всегда имели значение. Именно поэтому 80 лет назад мы вместе стояли на холмах плечом к плечу, отбиваясь от нацистов. Эта географическая и стратегическая важность имеет значение и сегодня», — заявил британский политик.

Тем не менее сербские военнослужащие принимают участие не только в учениях с Великобританией и США, но и в манёврах с Россией и Белоруссией.

«Мы нейтральны в военном отношении, поэтому нам не нужно отдавать предпочтение тренировкам с кем-то из них, мы можем выбрать и тех, и других, и в этом наше преимущество», — подчеркнул министр обороны Сербии Небойша Стефанович в ответ на вопрос Sky News, учения с какими войсками стране ближе: с британскими или российскими.



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