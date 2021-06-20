 

CNN – США выведут часть войск с Ближнего Востока ради противостояния «угрозам будущего» — России и Китаю

20.06.2021, 4:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Соединённые Штаты начали выводить часть сил и вооружений из стран Ближнего Востока, передаёт CNN. Как отмечается на сайте телеканала, пересмотр военного присутствия в регионе обусловлен стремлением США сосредоточить силы на вызовах, которые представляют РФ и Китай.


Reuters

Пентагон приступил к выводу американских вооружённых сил из Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока в связи с переориентацией глобального военного присутствия с региона на другие направления. В частности, США намерены сконцентрировать внимание на вызовах со стороны России и Китая, пишет CNN. 

По словам пресс-секретаря Пентагона Джессики Макналти, часть военной техники будет возвращена в Соединённые Штаты для проведения необходимого технического обслуживания и ремонта, а другие силы и средства будут передислоцированы в другие регионы.

Уточняется, что министр обороны США Ллойд Остин распорядился вывести восемь батарей ракетных комплексов Patriot из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии. Из Саудовской Аравии также планируется вывести противоракетную систему THAAD. Кроме того, предполагается сокращение эскадрилий реактивных истребителей.

По словам Макналти, решение было принято «в тесной координации» с теми странами, откуда выводятся активы, и «с учётом сохранения способности выполнять обязательства по обеспечению безопасности» государств региона. Официальный представитель Пентагона подчеркнула, что в министерстве не станут раскрывать, куда и когда будут переправлены американские военные активы.

Вывод войск из Саудовской Аравии и соседних государств происходит в рамках более широкого процесса сокращения численности вооружённых сил в регионе. В частности, США намерены завершить вывод войск из Афганистана до крайнего срока, установленного 11 сентября. На данный момент в стране осталось менее 1 500 военнослужащих. Кроме того, при администрации бывшего президента Дональда Трампа численность американских войск в Ираке была сокращена до 2 500 человек.

Как отмечает CNN, подобное изменение отражает стремление США сосредоточить свои усилия на противодействии Китаю и России, дабы противостоять «угрозам будущего», отказавшись от «войн прошлого» на Ближнем Востоке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.09 / Браконьеры застрелили тигра Павлика

28.01 / Ученые рассказали о размерах новорожденных тиранозавров

20.12 / C подконтрольных Баку территорий вернулись домой шестеро армянских солдат

20.08 / В Киеве пьяный мужчина, которого не пустили в супермаркет без маски, угрожал его взорвать

18.07 / Во взломе аккаунтов знаменитостей в Twitter заподозрили хакеров из США и Британии

21.11 / Российские военные вернули 1,1 тыс. мирных жителей Степанакерта домой

23.05 / Украина получила 12 баллов от пяти стран, самые высокие оценки поставила Италии – голосование в финале “Евровидения 2021”

10.11 / Стало известно о подготовке соглашения РФ и Турции по Карабаху

03.03 / Dantes признался, что ему необходима помощь специалиста в управлении гневом. Дорофеева мгновенно отреагировала

08.08 / «Всё развалилось» — ведущий Fox News обвинил мэра Нью-Йорка в нежелании взять на себя ответственность за беды города

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика