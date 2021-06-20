Das Erste – Штайнмайер почтил память советских жертв Второй мировой — и призвал немцев к «великой ответственности»

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выступил с речью по случаю 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР и открыл выставку, посвящённую судьбе советских военнопленных, передаёт Das Este. Он отметил, что никто не принёс больших жертв, чем народы бывшего СССР, и призвал немцев к «великой ответственности». Как пишет телеканал, посол Украины, а также представители стран Прибалтики отклонили приглашение на памятное мероприятие.



Das Erste

Германо-российский музей «Берлин-Карлсхорст» — историческое место. В этом здании в мае 1945 года генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал Акт о безоговорочной капитуляции, положивший конец Второй мировой войне в Европе. В Большом зале до сих пор висят флаги четырёх союзников: США, Великобритании, Франции и Советского Союза, пишет Das Este.

22 июня 1941 года войска нацистской Германии вторглись в СССР. Почти ровно 80 лет спустя, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил с памятной речью. «С первых же дней наступление германских войск была движимо ненавистью: антисемитизмом и антибольшевизмом, расовым безумием в отношении славянских и азиатских народов Советского Союза, — заявил он. — Война немцев против Советского Союза была варварством убийц».

Штайнмайер почтил память 27 миллионов советских граждан, погибших во время Второй мировой войны, в том числе 14 миллионов мирных жителей. По его словам, никто в этой войне не принёс больших жертв, чем народы Советского Союза. «Война всё ещё ощутима — как шрам, если провести по нему пальцами, — отметил федеральный президент. — Но делаем ли это мы, немцы? Обращаем ли мы наш взор туда, на слишком мало знакомый нам восток нашего континента?»

Этими словами Штайнмайер открыл экспозицию «Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне» в Германо-российском музее, посвящённую судьбе 5,7 миллионов советских граждан. Многие из военнопленных погибли от истощения, полученного в результате принудительных работ, от голода или были расстреляны.

На памятное мероприятие были приглашены послы всех 15 стран бывшего Советского Союза. Почётными гостями выставки стали представители 9 стран, включая Россию, Беларусь, Грузию и Молдову, отмечает издание.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заранее отказался от приглашения «в связи с аннексией Крыма* Россией и войной на востоке Украины». Посол указал, что проведение главного мероприятия с участием федерального президента в музее, который называется германо-российским, является, с точки зрения Украины, «оскорблением». Кроме того, директор киевского Музея истории Украины во Второй мировой войне — партнёра берлинского — не прислал запись приветствия, которое планировалось показать на экране во время церемонии, поэтому приветственные слова прозвучали лишь от руководителей московского и минского музеев.

По информации Германо-российского музея, страны Прибалтики также не присылали официальных представителей на памятное мероприятие. В ответ на запрос Das Erste посольство Эстонии сослалось на другие ранее согласованные обязанности посла. Кроме того, в посольстве подчеркнули, что «Эстония была оккупирована СССР во время нападения Германии в 1941 году».

Штайнмайер подчеркнул, что история не должна становиться оружием: «У меня есть просьба: давайте в этот день, когда мы вспоминаем миллионы и миллионы погибших, осознаем, сколь великую цену имеет примирение, проросшее из могильных холмов. Дар примирения накладывает на Германию великую ответственность. Мы хотим и должны делать всё для защиты международного права и территориальной целостности на нашем континенте, для укрепления мира с государствами бывшего Советского Союза и между ними».

«При всех политических разногласиях, при всей необходимости спорить о свободе, демократии и безопасности, должно быть место для памяти! — заявил Штайнмайер. — Я в скорби склоняюсь перед украинскими, белорусскими и русскими жертвами, перед жертвами, которые принесли все народы на территории бывшего Советского Союза».

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).