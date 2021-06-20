Сдвиг в консервативном направлении – CNN об итогах президентских выборов в Иране

По данным иранских СМИ, на президентских выборах в этой стране уверенную победу одерживает глава судебной власти Ибрагим Раиси. Это приведёт к сдвигу в сторону консерватизма в политике Тегерана, передаёт CNN. Тем не менее, как отмечает корреспондент канала Фредерик Пляйтген, никаких фундаментальных изменений в политике Ирана ждать не стоит; в частности, Тегеран по-прежнему будет стремиться к успешному исходу переговоров по возвращению США и Ирана к ядерной сделке.

Время в Тегеране — 13:30. Иранские государственные СМИ сообщают: Ибрагим Раиси с огромным отрывом одержал победу на пятничных выборах на пост президента. Ультраконсервативный глава судебной власти и союзник верховного лидера получил около 62% голосов, учитывая, что на данный момент подсчитано где-то 90% бюллетеней. С нами на прямую связь из Тегерана выходит корреспондент CNN Фред Пляйтген. Значит, решительная победа тщательно отобранного кандидата — думаю, здесь никаких сюрпризов. Объясните нам, что это значит для Ирана и его курса?

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Прежде всего, если вы сейчас посмотрите на то, что происходило этим утром, то иранцы уже начали процесс передачи власти. Довольно любопытно то, что буквально пару минут назад уходящий со своего поста президент Хасан Рухани встретился с будущим президентом Ибрагимом Раиси в здании суда, учитывая, что Раиси до сих пор и до момента вступления в должность остаётся главой судебной власти. Хасан Рухани поздравил Раиси, отметив, что переход власти должен пройти прозрачным и мирным путём.

Для всего Ирана это, если посмотреть на ряд некоторых законов, разумеется, означает сдвиг в более консервативном направлении. Однако очень многое, скорее всего, особо и не изменится. Один из моментов, Ким, о которых не стоит забывать — это то, что многие внутренние и внешние процессы в этой стране проходят через большое количество инстанций, в то время как последнее слово в решении важных вопросов остаётся за верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Он, разумеется, оказывает влияние на все аспекты политической жизни в этой стране.

Во время голосования мне удалось пообщаться с одним человеком — я буквально налетел на него на избирательном участке — с секретарём Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани. По его словам, Тегеран будет продолжать двигаться к иранскому ядерному соглашению. Верховный лидер, очевидно, поддерживает переговоры, цель которых состоит в том, чтобы США и Иран вернулись к полному соблюдению всех условий сделки. Позиция Тегерана по этому вопросу, как он утверждает, не претерпит никаких изменений при любом правительстве.

Это определённо были знаковые выборы, которые привнесут с собой изменения. Однако фундаментально иранская политика и государство, без всяких сомнений, останутся прежними. Ким?

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 19 июня 2021 года.