 

Венгерский футболист потерял сознание на игре против французов

20.06.2021, 4:42, Новости дня
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Капитан венгерской сборной по футболу Адам Салаи потерял сознание в ходе матча группового этапа ЧЕ-2020 с Францией, который проходит в Будапеште.

Футболист смог прийти в себя через несколько минут, он самостоятельно покинул поле, тренер заменил Салаи на 26-й минуте на Неманью Николича, передает ТАСС.

Адаму Салаи 33 года, он играет за немецкий клуб «Майнц», забил за прошлый сезон один мяч за 18 игр.

Напомним, в минувшую субботу в концовке первого тайма встречи группового этапа чемпионата Европы с командой Финляндии Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Его выписали из больницы 18 июня.



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