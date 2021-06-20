Цеповяза и его бывшую жену заподозрили в убийстве главы Кущевского района

Участник банды Цапков Вячеслав Цеповяз и его экс-супруга Наталья Стришняя проходят подозреваемыми по делу об убийстве руководителя администрации Кущевского района Краснодарского края Бориса Москвича в 2002 году, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Один из членов банды Цапков дал показания против Цеповяза и его бывшей жены, согласно которым они причастны к убийству главы администрации Кущевского района Бориса Москвича. Расследование уголовного дела возобновлено, Цеповяз с экс-супругой проходят по нему в качестве подозреваемых», – рассказал собеседник ТАСС.

Несколько лет назад в колонии, где отбывал наказание Цеповяз, было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ИК-3 после публикаций фото, на которых тот ест икру, крабов и держит мобильный телефон.

В июле 2019 года бывшему начальнику колонии и его заместителю предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.

Член «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по делу о массовых убийствах в станице Кущевской. Всего по делу «банды Цапка» осуждено 12 человек.