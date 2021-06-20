Автомобиль сбил участников велогонки в США

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20.06.2021, 4:42, Новости дня
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В результате ДТП в американском городе Шоу Лоу в штате Аризона, где в субботу пикап сбил участников велогонки, пострадали по меньшей мере шесть человек, сообщил источник в полиции телекомпании ABC.

По имеющимся у телекомпании сведениям, шестеро пострадавших госпитализированы, медики оценивают их состояние как критическое. Как сообщили в полиции, 35-летний водитель пикапа сбил велосипедистов во время гонки, после чего попытался скрыться с места происшествия. Во время преследования полиция выстрелила в злоумышленника. Он госпитализирован в стабильном состоянии, передает ТАСС.

Напомним, в апреле 2019 года в Филадельфии водитель умышленно протаранил толпу пешеходов, в результате шесть человек пострадали.



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