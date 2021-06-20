Почему не стоит отказывать себе в массаже лица: весомые причины и как часто его можно делать

Массаж лица очень полезен, и большим преимуществом является то, что его можно делать самому. Эта техника подразумевает стимулирование определенных точек, расположенных на шее, лице и плечах, что приводит к хорошим результатам. Вот какая польза будет от проведения массажа.

Уменьшение признаков старения

Самое главное преимущества массажа лица заключается в том, что он помогает значительно улучшить общее состояние кожных покровов. Согласно проведенным исследованиям в 2017 году при изучении эффективности массажа лица, выполняемого при помощи стимулирующего устройства, многие женщины отметили значительное улучшение состояния кожных покровов.

В результате этого морщины значительно разгладились, а рельеф кожи выровнялся.

Нормализация синусового давления

Если у вас не острая стадия гайморита и не инфекционный случай, то массаж поможет достаточно быстро и результативно устранить синусовое давление, различные застойные явления, а также значительно понизить дискомфорт.

Кроме того, легкий массаж носовых пазух поможет вывести слизь, уменьшить головную боль и улучшить кровообращение.

Меньше угревых высыпаний

Стимуляция кожи при помощи массажа принесет пользу для тех, кто страдает от угревых высыпаний. Однако сейчас еще очень мало исследований, которые проводились бы в этой области.

Все действия должны быть мягкими. Важно избегать особо резких движений. Особенно это касается слишком чувствительных участков кожи.

Облегчение дисфункции ВНЧС

Люди, страдающие от дисфункции ВНЧС, достаточно часто испытывают серьезный дискомфорт. В частности, наблюдается боль в челюсти или ушах, головная боль и другие проблемы.

Триггерный массаж способствует устранению воспаления и боли в области челюсти. Однако проведение подобных манипуляций лучше всего доверить профессионалу.

Красивая, молодая и сияющая кожа

Массаж лица помогает улучшить состояние кожных покровов. В итоге кожа будет молодой и сияющей. Женщины, которые проводили такой массаж, отмечали ощущение омоложения и свежести, эффект лифтинга.

Стимулирование мышц лица помогает подтянуть кожные покровы и нормализовать кровообращение, что положительно сказывается на внешности.

Усиление кровообращения

Применение массажного валика для лица положительно влияет на кровообращение в области кожных покровов. В итоге значительно улучшается внешний вид.

Заживление рубцовой ткани

Если на коже есть шрам в процессе заживления, то проведение массажа рубцовой ткани будет достаточно полезным. Он способствует улучшению кровообращения, расслабляет рядом расположенные участки кожи, а также сглаживает имеющиеся неровности. Такой массаж помогает облегчить зуд и боль.

Как часто допускается проведение массажа?

Классический массаж можно выполнять 2-3 раза в неделю. Общее количество сеансов составляет 15-20. Желательно проводить курс дважды в год. Дополнительно требуются поддерживающие массажные процедуры 1-2 раза в месяц. Среди противопоказаний нужно выделить наличие болезней, протекающих в острой форме.

Скульптурный массаж желательно делать два раза в год. Нужно сделать 10 сеансов с частотой 1-2 раза в неделю, а затем требуется поддержка 2-3 раза в месяц. Противопоказанием являются кожные болезни, гипертония, мигрень, сердечно-сосудистые заболевания. Также нельзя сочетать курсы проведения массажа с визитами к стоматологу, биоревитализацией и мезотерапией.