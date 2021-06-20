ЭпиВакАфера

В прививочных кабинетах начали заменять вакцину «Спутник» препаратом «ЭпиВакКорона», не предупреждая пациентов.

Добровольно-принудительная вакцинация, судя по рассказам пациентов и врачей, в РФ негласно началась. Об этом говорят люди, которые пришли в прививочные кабинеты добровольно, но там вместо выбранной вакцины получили «ЭпиВакКорону». С вопросом «Что теперь делать?» они обратились в группу добровольцев — исследователей вакцины, а потом некоторые из них рассказали свои истории «Новой». Нам известны их имена, рассказы они подтвердили бумагами, многие готовы идти в суды, считая, что их здоровью мог быть нанесен ущерб. Поэтому мы не просто поговорили с ними, но и попросили юриста прокомментировать ситуацию.

Как часто вы просите медсестру в процедурном кабинете показать вам вскрытую ампулу? Выбрав препарат для инъекции, пациент обычно спокойно подставляет плечо. Если случится — вольно или невольно — замена препарата, он или не заметит, или узнает о ней постфактум. Поскольку речь идет не о фальшивых «Гуччи», впаренных на вещевом рынке, а о медицинском препарате, введенном подкожно, обменять «товар» уже нельзя.

Ольга (Москва)

«В конце мая я собралась делать прививку, настроилась на «Спутник». Но в поликлинике врач говорит: у нас, мол, есть «ГамКовидВак», он же «Спутник», а есть еще «КовиВак», это вакцина института Чумакова, от нее меньше побочки. Я читала, что «вакцина Чумакова» вроде бы еще не поступила в оборот, а тут обрадовалась, что она есть, и согласилась. Медсестра делает мне укол, я иду в следующий кабинет, получаю сертификат, выхожу на улицу — и тут мне на телефон приходит оповещение: мне вкололи «ЭпиВакКорону». Достаю из сумки сертификат — в нем написано «ГамКовидВак». То есть я просила одну вакцину, в сертификате у меня другая, а вкололи мне вообще третью. На следующий день

я пошла к главврачу, спросила, как это могло получиться. Она заметно напряглась, даже не стала спорить, сидит и молчит. Может быть, это ошибка, может, им просто все равно, чем колоть?»

Сертификат Ольги, где указана вакцина «ГамКовидВак», а на словах укол сделали вакциной института Чумакова — КовиВаком, а СМС прислали с упоминанием «ЭпиВакКороны»

Письмо из Госуслуг, где Ольгу поздравляют с уколом «ЭпиВакКороной»

Вряд ли это ошибка. Разве что медработники в прививочном кабинете не умеют читать, отродясь не видели своих ведомственных документов.

В соответствии с законом «Об основах охраны здоровья граждан»перед медицинским вмешательством пациенту должны предложить подписать добровольное информированное согласие. Как подтвердил в разговоре с «Новой» адвокат адвокатского бюро «Юридическая контора Гессена» (Петербург) Георгий Мелков, прививка входит в перечень видов вмешательства, на которые пациент должен дать согласие.

Порядок и форма документа «утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти» (ст. 20 упомянутого закона). Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) РФ утвердило бланк согласия на вакцинацию, и он содержит графу для названия вакцины.

«Отсутствие у пациента информации о вакцине, которой его будут прививать, равно как и замена вакцины без согласия пациента, — это нарушение его прав, — говорит Георгий Мелков. — В зависимости от серьезности последствий и иных факторов, лица, виновные в таких нарушениях, могут быть привлечены к гражданско-правовой, дисциплинарной, административной или даже уголовной ответственности».

Ольга предоставила нам копии документов, которые получила в поликлинике перед прививкой.

В бланке добровольного информированного согласия, который дают подписать в ее поликлинике, нет графы для указания конкретного препарата.

Бланк согласия на руках у Ольги, где не указано название вакцины

С тем же столкнулись и другие люди, рассказавшие «Новой» о подмене вакцин.

Игорь (Севастополь)

«У нас для прививки нужно приехать в один из передвижных центров, которых по городу порядка пяти штук. Это просто машины скорой помощи, которые стоят на улице, возле них кучкуются по 15–25 человек, в основном пожилых. Иногда к медработникам, которые записывали людей на прививку, подходили люди и спрашивали: «Какую делают прививку?» Люди в белых халатах им отвечали: «Спутник». Поэтому я был уверен, что мне сделали прививку именно «Спутником». Перед этим мне давали подписать бланк добровольного согласия, но там вакцина не была названа.

Только придя на вторую прививку, я узнал, что меня прививали «ЭпиВакКороной». То есть попросту обманули.

Видимо, таким образом пытались скрыть, что делают прививку фуфломицином, чтобы не отпугивать людей».

Документ Игоря. «ЭпиВакКорону» вписали от руки уже после иъекции

С появлением в РФ «Спутника V» Минздрав разработал и спустил в подведомственные учреждения методические рекомендации — «Порядок проведения вакцинации вакциной «ГамКовидВак» против COVID-19 взрослого населения». Перед процедурой медсестра обязана вручить пациенту вместе с анкетой не только упомянутый бланк информированного согласия, но и «информационный материал» — памятку. В ней содержатся перечень противопоказаний к прививке препаратом, описание процедуры вакцинации, возможные побочные эффекты и правила поведения после процедуры. Все это — применительно только к конкретному препарату, названному в документе.

В январе 2021 года Минздрав выпустил еще один документ: «О порядке проведения вакцинации взрослого населения вакциной «ЭпиВакКорона» против COVID-19». В этом случае предусмотрены те же шаги со стороны медиков, что и со «Спутником», в том числе и выдача памятки с названием вакцины и подпись под добровольным информированным согласием.

Жанна (Мурино, Ленинградская область)

«Мне просто не предоставили выбора. Я пришла, заполнила бланк на «Спутник», пошла к процедурному кабинету.

И тут прибегает врач: мол, все, больше мы не ставим «Спутник», только «ЭпиВак».

Я спросила, в чем разница. Мне ответили уклончиво: что, мол, мне даже лучше, ревакцинация через две недели, а не через три. К тому времени, когда я пришла на ревакцинацию, я уже посмотрела, что клинические испытания не пройдены. На это мне тоже расплывчато ответили, что ничего страшного, все в порядке».

Упаковка «ЭпиВакКороны». Фото: РИА Новости

Анна (Самара)

«Мама пошла делать прививку в поликлинику в поселке рядом с дачей. Заполнила согласие на «ГамКовидВак». Врач маму осмотрела, отправила в процедурный кабинет. А там медсестра ей сделала «ЭпиВак». Обнаружили это, уже когда нам бумажку дали о вакцинации. Просто в ней прочитали. Поехали уточнять. Медсестра так и недоумевала на наше возмущение: «Вакцина и вакцина. Какая вам разница!»

Документ Анны после вакцинации. Название вакцины переписано от руки после инъекции

Врач, знакомый с предписаниями Минздрава, отлично знает, что представляют собой две вакцины. Как минимум он знает, что «Спутник» отличается от «ЭпиВакКороны» хотя бы по спущенным из Минздрава методическим рекомендациям. Он обязан перед прививкой объяснить пациенту разницу.

Медсестра, как следует из упомянутых предписаний, сделав укол, вносит в «Регистр вакцинированных от COVID-19» сведения о пациенте и полные данные о полученной им вакцине, серию, номер и так далее. Иначе говоря, медсестра точно знает, что вколола только что. Если это второй этап вакцинации, то в медучреждении точно есть все данные о первом.

Вероника (Владивосток)

«Первая прививка у меня была вакциной «ГамКовидВак», это указано в справке, которую мне выдали. 4 июня я пришла на вторую вакцинацию. В поликлинике в очереди сидела возле кабинета, который отделен от прививочного шторой. И я слышу, как врач объясняет пациентке: у нас «Спутник» закончился, теперь мы колем «ЭпиВакКорону». Я напряглась: как это — «Спутник» закончился?

Дошла до меня очередь, я решила все-таки спросить, что мне сейчас будут колоть. Врач отвечает: «ЭпиВакКорону». Я спрашиваю: «Разве так можно?»

Врач еще так отвела глаза и говорит: «Сказали — можно». Я не отстаю: разве, спрашиваю, это не разные прививки? Врач, так же не глядя на меня, говорит: «Разные, но от одной болезни». А медсестра рядом поддакивает и уже набирает шприц. Я все равно спрашиваю: «Разве первый и второй компоненты «Спутника» не различаются между собой?» Нет, говорит медсестра, они одинаковые. Ну ладно, вкололи.

Пришла я домой, на сайте «Стопкоронавирус» нашла телефон горячей линии и задала там вопрос, можно ли так, что первую прививку делают «Спутником», вторую — «ЭпиВаком». И оператор Татьяна мне четко объяснила, что так категорически нельзя.

Вечером я вернулась в поликлинику, чтобы получить запись в справке о том, что меня второй раз привили другой вакциной. Прихожу, а там уже другая смена.

Медсестра, когда я попросила вписать вторую инъекцию в мою справку, повернулась к врачу и спрашивает: «Я что, сейчас буду своей рукой это писать?»

Альбина (Владивосток)

«14 мая мне сделали первую прививку — «ГамКовидВак», 4 июня — вторую прививку. Сделали и сделали, свой печатный сертификат о прививках я не проверила. Сейчас посмотрела и, оказывается, мне поставили второй компонент другой вакцины — «ЭпиВакКорона». Завтра я иду сдавать в ту же поликлинику тест на антитела, буду разбираться с этим недоразумением».

Данные Альбины о поставленных компонентах вакцины — первый раз «Спутник», а второй раз уже «ЭпиВакКорона»

К моменту верстки номера Альбина уже обратилась с вопросами в поликлинику. Там, рассказала она, всплеснули руками: дескать, «ошибка медперсонала», на самом деле ей «поставили ГамКовидВак». Чем это подтвердить теперь — неизвестно.

Такое «недоразумение» именно на втором этапе, по странному совпадению, может оказаться очень полезно разработчикам «ЭпиВакКороны». Практика показывает, что

защитные антитела в организме появляются уже после первой инъекции «Спутника». И кто потом докажет, что «ЭпиВакКорона» к этому ничего не добавила?

Если Вероника, Альбина или кто-то еще из людей, получивших «вакцину-сюрприз», решат подать в суд, «стрелочниками» окажутся врач и медсестра.

Премьер Михаил Мишустин принял участие в церемонии запуска линии розлива шприц-доз вакцины «ЭпиВакКорона» в Новосибирске. Фото: РИА Новости

Между тем Михаил из Красногорска рассказывает, что столкнулся с проблемой и на более высоком уровне — при попытке через «Госуслуги» поспорить с Минздравом.

Михаил (Красногорск)

«Я делал прививку еще в январе. В бланке добровольного согласия было указано: «ГамКовидВак». В кабинете мне сообщают: «Спутника» нет, но есть другая вакцина — «ЭпиВакКорона». Я показываю бланк, спрашиваю, как же так? А, говорят, ничего страшного, это примерно одно и то же. Через 21 день мне сделали вторую инъекцию.

Причем опять дали подписать согласие на «ГамКовидВак», в справку тоже его вписали, а вкололи снова «ЭпиВакКорону».

Я еще больше возмутился, тогда они замазали название вакцины штрихом, а рядом вписали «ЭпиВакКорона». Никакого дневника самонаблюдений, никаких сертификатов с QR-кодом мне тогда не давали.

Выяснив, что антител после этой вакцины у меня нет, я через три месяца привился «Спутником» в ГУМе. Мне дали сертификат, он появился на «Госуслугах», по почте пришла ссылка на дневник самонаблюдения после «Спутника», я его заполнял. А 18 мая — мая! — мне вдруг снова приходит письмо, чтобы я заполнил дневник самонаблюдения на «ЭпиВакКорону», которой я прививался в январе. Я посмеялся, но следом пришло другое письмо: мне выдан сертификат на «ЭпиВакКорону». Захожу на сайт «Госуслуг» и вижу, что мой сертификат на «Спутник» аннулирован, вместо него висит этот новый. Пишу претензию на «Госуслуги», прикладываю к ней все копии, мне отвечают, что изменить ничего нельзя».

Документ на руках Михаила. «Спутник» замазан штрихом, от руки вписана «Эпивак-корона»

Согласие на «ГамКовидВак» (она же «Спутник») Михаила в справке название замажут штрихом

Михаил был единственным из «граждански вакцинированных», кто оказался на встрече разработчиков «ЭпиВакКороны» с добровольцами — испытателями вакцины. Там он спросил у главного разработчика, Александра Рыжикова, через какой срок после инъекции их препарата можно делать прививку «Спутником»?

И Рыжиков спокойно посоветовал ему привиться «Спутником» через три месяца после укола «ЭпиВакКороны». Даже не пытался убедить, что его, доктора Рыжикова, вакцина — рабочая.

Тест Михаила на антитела после прививки «ЭпиВакКороной» показал результат «серая зона». После этого он решил привиться «Спутником»

Ирина Тумакова

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