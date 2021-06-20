Меркель – ЕС нужно оставаться в диалоге с Россией, как бы ни было тяжело

Для ЕС РФ — большой вызов, но также крупный континентальный сосед, без которого невозможно обеспечить безопасность и стабильность союза, сказала канцлера Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Поэтому мы очень заинтересованы в сохранении диалога с Россией, как бы ни было тяжело.

Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила к себе в пятницу вечером президента Франции Эммануэля Макрона. С начала пандемии коронавируса это первый иностранный гость, который приезжает на ужин в ведомство канцлера в Берлине.

На пресс-конференции канцлер, которая будет находиться на своём посту до сентября, обозначила общие позиции двух стран в преддверии заседания Европейского Совета.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Для нас РФ — большой вызов. Но она — также крупный континентальный сосед Европейского союза. Мы установили, что подвергаемся гибридным атакам, но, с другой стороны, в целях обеспечения безопасности и стабильности Европейского союза мы очень заинтересованы в сохранении диалога с Россией, как бы ни было тяжело.

Заседание Европейского совета пройдёт с 24 по 25 июня в Брюсселе.

Дата выхода в эфир 19 июня 2021 года.