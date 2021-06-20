 

Politico – Белый дом заморозил пакет военной помощи Украине на $100 млн

20.06.2021, 3:50, Новости дня
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Администрация Джо Байдена заморозила план по поставке Украине смертоносного оружия, который планировалось реализовать в ответ на агрессивные передвижения российских войск на границе, пишет Politico со ссылкой на свои источники. Как отмечает журнал, Белый дом приостановил эту инициативу на фоне отвода российской группировки от границы, а также саммита в Женеве, однако готов отправить помощь в кратчайшие сроки в случае обострения обстановки.


Reuters

Администрация Джо Байдена заморозила поставку пакета военной помощи Украине, в рамках которой предполагалось отправить Киеву смертоносное оружие. Данный план первоначально был разработан в ответ на агрессивные передвижения российских войск вдоль украинской границы этой весной, пишет Politico.

По словам четырёх источников журнала, знакомых с ситуацией, стоимость пакета помощи могла достигнуть $100 млн. Изначально Совет национальной безопасности США поручил американским чиновникам составить этот пакет помощи, так как наращивание российской группировки на украинской границе и в Крыму встревожило Вашингтон. Разработкой конкретных мер занимались чиновники Госдепартамента США и Пентагона.

Однако Совет национальной безопасности заморозил эту инициативу после того, как РФ сообщила об отводе войск на границе в преддверии важного саммита с участием президента США Джо Байдена и его коллеги Владимира Путина в Женеве.

При этом один из источников Politico утверждает, что этот пакет в помощи по-прежнему находится в полной сохранности, и его можно отправить на Украину в кратчайшие сроки. По некоторым данным, ключевые пункты этого пакета — это системы ПВО малой дальности, стрелковое оружие и дополнительные противотанковые средства.

Тем не менее вскоре после публикации данной статьи пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не согласна с тем, что США в недостаточной степени помогают Украине: «Тезис о том, что мы придерживаем помощь Украине в области безопасности — это абсурд. Только на прошлой неделе — незадолго до американо-российского саммита — мы предоставили пакет помощи в области безопасности на сумму в $150 млн, куда в том числе вошло и смертоносное оружие».

Вместе с тем Белый дом признал, что предоставление дополнительной помощи Украине будет зависеть от того, пересечёт ли РФ красную линию в плане территориальной экспансии: «Мы также подготовили резервный пакет помощи на случай дальнейшего углубления РФ на украинскую территорию. Президент Байден прямо заявил президенту Путину, что мы непоколебимы в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины».

После «вторжения» РФ на Украину в 2014 году и «аннексии»* Крыма США предоставили Киеву военную помощь на сумму около $2,5 млрд. В частности, Вашингтон поставил Украине невооружённые беспилотники, системы радиосвязи и противотанковые ракеты Javelin.

Вышеуказанная инициатива родилась вскоре после того, как РФ разместила более 100 тыс. солдат и тяжёлую технику вблизи от украинской границы этой весной. Тем не менее в конце апреля Министерство обороны РФ объявило о начале отвода части войск.

В прошлом споры о поставках Украине смертоносных средств ведения войны носили явный политический характер, учитывая, что Вашингтон опасался спровоцировать Россию, принимая во внимание также проблемы с обучением украинских войск и высокий уровень коррупции.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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