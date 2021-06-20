Глава МИД Норвегии – учения НАТО в Арктике «компенсируют асимметрию» по отношению к России

Из-за изменения климата и открывающихся из-за него важных морских путей интерес влиятельных игроков к Арктике растёт, отмечает министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде в интервью Die Welt. По её словам, возросшая активность РФ в регионе является «стратегическим вызовом не только для Норвегии, но и для НАТО». При этом, как считает Эриксен Сёрейде, совместные учения Норвегии с союзниками в Арктике продолжают оставаться «частью политики национальной безопасности» страны и «компенсируют асимметрию» по отношению к России.



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C этого года Норвегия является членом Совета Безопасности ООН, что открывает для неё возможность работать над поиском решений крупнейших современных конфликтов. Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде подчёркивает, что напряжённость в регионе, находящемся прямо у берегов Норвегии, растёт. США, Китай и прежде всего РФ стремятся расширить своё экономическое и военное влияние в Арктике. Для Норвегии — члена НАТО — эта проблема становится всё более серьёзной. Кроме того, она также ставит под угрозу безопасность Европы, пишет Эриксен Сёрейде в интервью Die Welt.

По словам Эриксен Сёрейде, арктический регион всегда характеризовался стабильностью и низкой напряженностью. Однако на самом деле ситуация обстоит несколько иначе. Отчасти это связано с активными влиятельными игроками, чей «растущий интерес связан с изменением климата и открывающимися из-за него важными морскими путями». У министра «нет сомнений» в том, что «за последние годы РФ вновь открыла множество военных баз». Она подчёркивает: Москва заняла более уверенную позицию в регионе и планирует проводить более сложные и масштабные учения в будущем. Но в целом Арктика остаётся «регионом без особой напряженности», и Норвегия «хочет сохранить его таким».

Исторически союзники Норвегии по НАТО не проявляли большой активности в Арктике, отмечает глава внешнеполитического ведомства. Но сейчас она усиливается, и Норвегия позволяет проводить больше учений в регионе, что, «конечно, связано с растущей российской активностью». При этом, по её словам, важно понимать разницу между такими странами, как Норвегия и Германия: норвежцы решили, что на их территории не должно быть иностранных военных баз. Другая сторона этой медали состоит в необходимости регулярно проводить совместные учения с союзниками. Это способ «найти баланс между сдерживанием и успокоением России».

Норвегия стремится к большему присутствию НАТО в регионе. В то же время МИД РФ недавно раскритиковал «курс Осло на милитаризацию Арктики» и предостерёг от повторения сценариев холодной войны. Как считает Эриксен Сёрейде, «России известно о членстве Норвегии в НАТО, в том числе о совместных с союзниками учениях в регионе». На протяжении десятилетий это было и продолжает оставаться «частью политики национальной безопасности». Изменять основную концепцию обороны не в интересах Норвегии, поэтому норвежцы не делали этого более 70 лет. «Необходимо осознавать возросшую активность РФ и стратегическое значение новых разработок. Не только для Норвегии, но и для НАТО, например, в отношении новых российских военных объектов на Кольском полуострове. При самом плохом сценарии российская милитаризация в регионе может отрезать нас от подкрепления со стороны американских войск. Другими словами, это стратегический вызов не только для Норвегии, но и для НАТО», — отмечаетЭриксен Сёрейде.

Эриксен Сёрейде утверждает, что с аннексией Крымского полуострова* Россией в 2014 году NORDEFCO (Североевропейское оборонное сотрудничество, участниками которого являются Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. — ИноТВ) «получило новый импульс». Потому что внезапно вся территория NORDEFCO стала «частью дискуссии о политике безопасности» Европы, независимо от того, являются ли его участники членами НАТО или нет. NORDEFCO стало использоваться в качестве формата для консультаций, для координации войсковых учений и, в некоторых случаях, для совместной закупки оружия и снаряжения.

Норвегия, по словам министра иностранных дел, уже работает с Россией, Китаем и рядом стран ЕС в рамках Арктического совета, что представляет собой «хороший пример» сотрудничества в регионе. Безопасность не входит в круг обсуждаемых там вопросов. Однако, например, последствия изменения климата представляют интерес для всех стран. Членство Норвегии в НАТО и соместные учения также «компенсируют асимметрию» по отношению к России. При этом, отмечает она, это не мешает «прагматично сотрудничать с Россией как с соседним государством».

Россия на два года стала председателем Арктического совета. Глава норвежского МИДа уверена: РФ будет использовать эту возможность для «достижения своих целей». Так в прошлом поступала Исландия, так будет поступать и Норвегия, когда примет председательство. Она считает, что приоритеты в регионе одинаковы для всех и именно поэтому председательство РФ получило большую поддержку и в Рейкьявике. Основное внимание будет уделяться сотрудничеству и снижению напряженности в Арктике, а областям, в которых интересы стран совпадают. К ним относятся, например, защита прав коренных народов и решение экологических проблем, отмечает Эриксен Сёрейде в интервью Die Welt.