 

Макфол – Байден прав, налаживая диалог с Москвой, — но и о санкциях забывать не стоит

20.06.2021, 3:50, Новости дня
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Попытка наладить диалог с Россией — это правильный шаг со стороны Байдена, однако американскому лидеру стоит также подумать о комплексной стратегии сдерживания воинственных действий Москвы, заявил в интервью CNBC экс-посол США в РФ Майкл Макфол. По его словам, подобная стратегия может основываться как на более серьёзных санкциях против окружения Путина, так и разоблачении киберпреступников.

МАЙКЛ МАКФОЛ, экс-посол США в России: Я согласен с президентом Байденом. Я работал с ним ещё в его бытность вице-президентом. Я присутствовал на последней его встрече с премьер-министром Путиным десять лет назад. По моему мнению, встречаться лицом к лицу с лидерами — это правильно, вне зависимо от того являются ли они друзьями или противниками. Поэтому такой подход я одобряю.

Вместе с тем переговоров и диалога недостаточно, так что я думаю, что у них будет немало домашней работы по возвращении домой. Теперь они ведут диалог в таких сферах как контроль над вооружениями; может быть, киберпространство; может, Сирия. Кстати, я считаю, что Сирия — это очень важная тема; необходимо, чтобы мы продолжали оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу притом, что срок действия резолюции Совета Безопасности ООН, разрешающей подобные действия, истекает уже в июле. Поэтому нужно заручиться поддержкой русских по этому вопросу.

Однако, когда Байден наладит диалог, ему, как мне кажется, нужно разработать более комплексную стратегию по сдерживанию воинственных действий РФ Путина как против нас, так и против наших друзей, партнёров и союзников по всему миру.

Но что касается того, как сдерживать такие действия: стоит ли вводить новые санкции? Какие ещё инструменты у них остались?

МАЙКЛ МАКФОЛ: Санкции — это один из инструментов, и в ближнем окружении Путина людей определённо хватает; и если есть необходимость привлечь его внимание — они пока не под санкциями. Давайте начистоту: я бы сказал, что недавние санкции администрации Байдена в ответ на более ранние события оказались очень сдержанными. Кстати, здесь речь идёт об одном из элементов стратегии Вашингтона: команде Байдена не нужна трагедия в будущем; они, как бы это сказать, хотят отложить эту проблему в сторонку, чтобы у них появилась возможность заняться внутренней политикой и уделить больше внимания Китаю. Не знаю, сработает ли такой подход, но, как мне кажется, такова их стратегия. Однако если будет надо прижать Путина, всегда можно ввести ещё санкции.

Тем не менее помимо санкций есть ещё очень много других средств. Например, в киберсфере США могут разоблачать преступников, называть их по именам, выдвигать им обвинения согласно их преступлениям — это один из способов. Затем, когда им уже предъявлены обвинения, их можно включать в список «Интерпола», чтобы когда они оказывались в третьей стране, над ними нависала опасность ареста. Таким образом можно пролить больше света на российскую деятельность в киберпространстве против американцев, компаний и правительства. При правильном применении это может оказаться хорошим сдерживающим фактором.

Дата выхода в эфир 18 июня 2021 года.



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