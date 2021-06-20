BILD – четыре месяца на цепи убили всю романтику — эксперимент украинской пары закончился расставанием

Сковавшая себя цепью украинская пара из Харькова рассталась, пишет Bild. Изначально таким образом они собирались спасти свои отношения и, возможно, даже сыграть свадьбу, но противоестественная близость наоборот убила всю романтику. Впрочем, они надеются извлечь выгоду из сложившейся ситуации и сколотить состояние на своей медийной популярности.

Цепь разрезана, отношения закончились. Это горькое окончание истории Вики и Александра. В День святого Валентина пара из украинского города Харьков начала необычный эксперимент. Они буквально сковали друг друга одной цепью, чтобы спасти свои отношения. В прошлом они постоянно расставались, иногда по два раза в неделю.

АЛЕКСАНДР: Именно поэтому и возникла мысль. Когда в очередной раз ссорились, Вика говорит, что мы расходимся. А я говорю: «Я тебя привяжу к себе». Сказал эту фразу бездумно.

ВИКА: Решила, что мне это будет интересно. Наверное, в моей жизни появятся какие-то новые яркие краски, которых до этого времени не было. Люблю его и решилась.

Свою повседневную жизнь оба, конечно же, освещали в социальных сетях. Поначалу они старались соблюдать нейтралитет, разговаривали друг с другом с уважением и пониманием. Они подчёркивали, как важно не обострять конфликты.

ВИКА: Я стала более сдержанной. Где-то себя стараюсь немножечко в руках удержать, чтобы, как спичка, не зажечься. И всё, потом у нас уже начинаются какие-то конфликты.

Но в конце концов противоестественная близость убила всю романтику. Их планы сыграть свадьбу канули в лету. При это акция была достаточно болезненной и физически. От цепи на запястье у Вики появилась неприятная ссадина. Из-за неё она даже носила манжеты.

По прошествии 123 день после официального расставания в Харькове Вика прокричала: «Ура! Я наконец-то свободна!». Теперь оба хотят даже переехать в разные области Украины. Но косметолог и продавец машин всё ещё надеются заработать хорошие деньги в качестве инфлюенсеров. Ну что же, как говорится: «Не повезёт в любви, повезёт…» Ну вы и так знаете.

Дата выхода в эфир 18 июня 2021 года.