Кузнецова предложила выплачивать «декретные» для бабушек и дедушек

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, выступая на съезде «Единой России», предложила предусмотреть «декретные выплаты» для бабушек и дедушек, которые помогают с детьми, а годы, которые родители тратят на воспитание детей, включать в трудовой стаж.

«Не могу не сказать о той традиции, которая сложилась в РФ – помощь наших бабушек и дедушек в воспитании семей. Почему бы их не поддержать и не предусмотреть на этот период специальные декретные выплаты для бабушек и дедушек? Это тоже могло бы служить большим подспорьем, в том числе и для молодых семей особенно», – цитирует РИА «Новости» Кузнецову.

По ее словам, размер материнского капитала должен расти, формы поддержки нужно расширять.

«Очень важно уважительно относиться к труду родителей, например, те годы, которые папа, мама тратят на воспитание детей учитывать в стаже. Конечно, мы понимаем, что это было бы очень важно для многодетной семьи, но, мне кажется, эта мера поддержки может быть актуальной для многих семей», – отметила она.

Ранее президент Владимир Путин на съезде «Единой России» в пятерку федерального списка ЕР предложил детского омбудсмена Анну Кузнецову, а также главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву.