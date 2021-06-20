Авиацию привели в готовность для тушения склада пиротехники в Москве

Для тушения пожара на Лужнецкой набережной в Москве приведена в готовность авиация, сообщили в экстренных службах столицы.

Пожар на данный момент еще не удалось локализовать, продолжаются взрывы пиротехники, в районе пожара наблюдается сильное задымление, сообщил собеседник ТАСС.

Номер сложности пожара повысили со второго до третьего, указал он.

В ГИБДД Москвы сообщили, что движение транспорта на двух полосах из трех в каждом направлении из-за пожара ограничили, на место происшествия направили экипажи дорожно-патрульной службы.

Ограничение необходимо для проезда спецтехники и ликвидации возгорания.

«Наши сотрудники организуют все необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения», – указали в ведомстве.

В субботу во второй половине дня в Москве начался пожар на складе пиротехники на Лужнецкой набережной, там взрываются петарды.