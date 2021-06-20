 

Мнение: Потери в ЖЖ

20.06.2021, 3:34, Разное
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Сообщают, что покинули этот мир два довольно известных блогера ЖЖ.

1. Слава Сэ – он же Вячеслав Солдатенко. Жил в Латвии, писал юмористические рассказы в ЖЖ. В начале десятых был в ЖЖ весьма популярен и читаем. Как впрочем и сам ЖЖ.
Его творчество меня как то особо не зацепило, так что за творческой его деятельностью особо не следил, но среди знакомых были те, кому оно нравилось.
Умер от коронавируса. Это опять же к вопросу о…
В общем, мир праху.

2. Умер Горький Лук – он же Святослав Носов. Вроде как почки отказали. Покойный конечно же не был нравственным человеком, это была редкостная гнида, что было понятно даже при беглом знакомстве с его "творчеством". Порой думаешь, вот хорошие люди уходят, а такая падаль небо коптит. Так что в данном случае – земля стекловатой. Ну а наш мир стал чуть чище.

Источник: Colonel Cassad



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