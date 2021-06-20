Мнение: Партия живодеров?

Эти фотографии были выложены в интернет 10 мая 2021 года. При этом сезон охоты на водоплавающую дичь в Чукотском АО открылся с 15 мая. Выходит, что это была не охота, а браконьерство? С ярко выраженной живодерской наклонностью?

Выяснилось, что браконьерить на Чукотку из Магадана предположительно прилетал депутат городской думы Александра Крамаренко, член партии «Единая Россия».

Партия приняла решение приостановить членство в «Единой России» депутата-живодера «до выяснения всех обстоятельств и принятия решения со стороны правоохранительных органов».

Секретарь магаданского отделения «Единой России» Сергей Носов объяснил это решение так: «Журналисты подозревают Александра Крамаренко в браконьерстве после публикации в социальных сетях фотографии человека, рядом с надписью: "Чукотка 2021" выложенной из птиц. В изображенном охотнике пользователи узнали депутата Магаданской городской Думы».

Я правильно понимаю, что Крамаренко будут всячески отмазывать? Мол, это не фотографии, а фотошоп. А то и вовсе выдвинут версию, что на фотографиях не утки, а чучела, взятые напрокат в краеведческом музее… Чтобы тень депутатского живодерства не легла на «Единую Россию»? Чтобы ненароком не пошла молва, что «Единая Россия» – партия живодеров?

В России много креативных людей, глазом моргнуть не успеешь, запустят какую-нибудь креативину, типа вот этой картинки…

Фотографии отсюда и отсюда, фотошоп с Путиным и партией овощей – отсюда

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