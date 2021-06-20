Началась эвакуация жителей подтопленных домов в крымском поселке Кореиз

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20.06.2021, 3:18, Новости дня
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Частичная эвакуация людей началась из подтопленных домов в поселке Кореиз на южном берегу Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

«Начинается частичная эвакуация людей из пострадавших домов в Кореизе», – приводит слова Крючкова РИА «Новости».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов охарактеризовал ситуацию в поселке после прошедших ливней и выхода из берегов рек как сложную. Селевые потоки подтопили жилые дома, нанесло огромное количество глины и камней, отсутствует водоснабжение.

В четверг Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. По последним данным, от разгула стихии в районе Ялты пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.



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