Япония отказалась от переоснащения F-15 американскими ракетами

Правительство Японии намерено отказаться от планов переоснащения истребителей F-15 Сил самообороны новыми американскими крылатыми и противокорабельными ракетами JASSM и LRASM, сообщило Киодо.

Как утверждается в материале, соответствующее решение рассматривается из-за значительного превышения затрат на переоснащения F-15 от ожидаемой Токио суммы. При этом в публикации отмечается, что окончательное решение еще не принято, передает ТАСС.

Напомним, в начале апреля появились сообщении о планах Японии разместить первые приобретенные у США истребители F-35B на базе Нютабару на юго-западе страны и намерении использовать машины «в качестве козыря» для защиты удаленных островов на фоне растущей военной активности Китая.