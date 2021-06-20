Возросло число пострадавших и пропавших после ливней в Ялте

Количество пропавших без вести людей после подтопления из-за ливней в Ялте выросло до двух, пострадавших – до 24 человек, туристов среди них нет, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

«[Число пострадавших достигло] 24, двое [значатся среди] пропавших без вести и [подтвержден] один погибший. [Туристов среди пострадавших] нет, и травмы легкие все», – приводит слова Павленко ТАСС.

Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. Ранее сообщалось, что от разгула стихии в районе Ялты пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести.

В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.

В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа.