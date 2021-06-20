Мнение: О тройной катастрофе с Путиным



Фото © Kremlin.ru.

Наступает эпоха удивительных совпадений и мрачного символизма. Как в те самые «последние времена». Впрочем, а чего удивляться-то? Когда градус неадеквата стремительно нарастает, начинает трещать по швам и рушиться буквально всё. Даже там, где априори ничего не должно так падать.

Нынешний российский президент Владимир #Путин по своей воле оказался… в эпицентре одной такой катастрофы. По собственной воле, надо сказать.

Представляя в субботу новых лидеров, которые под символикой правящей партии поведут страну к новым высотам в следующие пять лет, беспартийный глава государства назвал пять фамилий. Пять символов. И в их числе:

– Сергей Шойгу, министр обороны и символ укрепления безопасности государства.

– Сергей Лавров, министр иностранных дел и символ защиты российских интересов во внешней сфере.

– Денис Проценко, главврач больницы в «Коммунарке» и символ передовой российской медицины.

Три символа надвигающейся, да уже наступившей… катастрофы.

Вот, скажем «национальная оборона и безопасность». Самый простой вопрос: за последние лет 20 #Россия находится в большей или меньшей опасности? Кажется стратегия осаждённой крепости, которая проводится как минимум с 2013, а то и с 2007 года говорит сама за себя. Пресловутые ракеты #НАТО сейчас намного ближе к Москве, чем во времена #СССР, а сам блок обрёл второе дыхание, уловив в России хорошо знакомого прежнего врага.

Теперь «лучшая в мире дипломатия». Тут вообще полная #катастрофа. За последние годы влияние России на республики бывшего СССР стало величиной, стремящейся к нулю. Потеряна #Украина, отошёл к Турции Азербайджан, поддержка Александра Лукашенко отвращает от РФ белорусов, в Средней Азии все активнее ведут себя Китай, Иран и всё та же Турция. Если это не полный провал внешнеполитической стратегии, то что же?

И, наконец, «лучшая медицина» и «самая лучшая вакцина». Увы, но вакцинную кампанию, когда ещё работало окно возможностей, российская #власть провалила. Теперь заболеваемость CoVID-19 рвётся ввысь и устанавливает новые рекорды. Вдобавок одна из трёх российских вакцин, похоже, оказалась совершенно бесполезной (Эпиваккорона).

Всё это в первую очередь тройная катастрофа лично для Владимира Путина как символа современной России. Назвался груздем – полезай в кузов, как говорится.

А вы будете голосовать за «ЕР» на ближайших выборах?

Для объективности, проведём #опрос.

View Poll: TH

—