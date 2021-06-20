Не верится, что ведерко из-под майонеза теперь освещает комнату: впечатляющий результат (фото)

Самые простые вещи могут стать основой чего-то волшебного и удивительного. В сфере дизайна интерьера это встречается повсюду. Многие элементы декора, созданные дизайнерами, имеют элементарную конструкцию. Порой даже невозможно угадать, что лежит в основе того или иного предмета, но на самом деле все очень банально и просто. В этом можно убедиться, изучив мастер-класс по созданию необычного светильника. Его основой послужило ведерко из-под майонеза.

Рабочие материалы и инструменты

Для создания лампы-ночника потребовались:

пустое пластиковое ведерко;небольшая ваза;толстая веревка или плетеный шнур;термопистолет и клеевые стержни;черенок от лопаты или простая палка;светодиодная гирлянда;золотистый маркер и глиттер для декора.

Создание основы

Для начала необходимо сделать основание, на котором впоследствии разместится лампа. Для этого будет использована небольшая ваза для цветов. Ее нужно красиво задекорировать.

Из пластиковой крышки вырезается круг, равный донышку вазы. В середине следует вырезать круг поменьше. Заготовка будет напоминать кольцо. На ней необходимо будет завязать 11 отрезков веревки таким образом, как показано на фото.

Веревки при завязывании складываются пополам. При этом длина сложенного отрезка веревки должна быть в 2 раза больше высоты вазы. После того как все отрезки будут завязаны на основании, плетется сетка. Попарно между собой связываются соседние нити.

Таким образом следует сделать несколько рядов. В итоге получится красивая сетка. Приклеив основание сетки ко дну вазы, ее необходимо тщательно натянуть и закрепить на горловине, а концы веревок заправить внутрь самой вазы.

Красивый плафон из ведра

Ведерко из-под майонеза необходимо немного преобразить. Для начала обрезается верхний ободок с ручкой. По сути, это уже и есть плафон. Для того чтобы он стал “волшебным”, необходимо его украсить. В данном случае основа остается белой, а сверху золотистым маркером рисуются звезды разной величины. Так как ваза была золотистая, то абажур оформляется соответствующим образом. Звезды наполняются глиттером. Достаточно промазать внутри изображения клеем и посыпать сверху блестками.

Чтобы плафон выполнял свою функцию, в середину приклеивается черенок от лопаты. Внутрь уже бывшего ведерка помещается светодиодная гирлянда. Теперь достаточно вставить черенок в вазу.

Так из самых простых вещей можно создать эксклюзивный прикроватный светильник.