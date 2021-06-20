 

Заместитель министра государственной безопасности Китая Дун Цзинвэй бежал в США и передал администрации Байдена информацию об Уханьском институте вирусологии

20.06.2021, 3:06, Разное
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Written By   Bhavya Sukheja   18 июня 2021 г.

IMAGE: AP/PIXABAY

Вице-министр государственной безопасности Китая Дун Цзинвэй, как сообщается, бежал в  США и предоставил  им  информацию об Уханьском институте вирусологии, который находится в центре теории утечки COVID-19  из  из лаборатории  этого института. Согласно отчету SpyTalk  (информационный бюллетень, посвященный разведке, обороне и внешней политике США), антиправительственные  СМИ на китайском языке и Twitter гудят слухами о том, что в  середине  февраля Дун бежал в Соединенные Штаты через Гонконг вместе со своей дочерью Дун Ян. Считается, что высокопоставленный китайский чиновник предоставил Вашингтону информацию об Уханьском институте вирусологии, эта информация изменила  позицию администрации Байдена в отношении происхождения  COVID-19. 

Согласно сообщениям, Дун является или долгое время служил  в Министерстве государственной безопасности Китая, также известном как Гоанбу. Его общедоступная биография показывает, что он,  с тех пор, как в апреле 2018 года был назначен вице-министром,  также отвечал за контрразведывательную службу  министерства. Теперь, если слухи о  побеге  Дуна в США   верны, то  он  будет  самым высокопоставленным  дезертиром  в истории Китайской Народной Республики. 

Хан Ляньчао, бывший сотрудник министерства иностранных дел Китая, дезертировавший после резни на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, сообщил, что вопрос о дезертирстве Дуна был поднят китайскими официальными лицами на китайско-американском саммите на Аляске. В своем Twitter Хан сослался на неназванный источник и утверждал, что министр иностранных дел Китая Ван И и босс Коммунистической партии по иностранным делам Ян Цзечи требовали, чтобы жители США вернули Дуна, а госсекретарь США Энтони Блинкен отказался. Он сказал, что, если слухи  верны,  то  «это действительно грандиозная бомба». 

Однако нужно  сказать,  что, по сообщениям, несколько экспертов заявили, что неподтвержденные слухи  о дезертирстве появляются регулярно. Бывший эксперт Пентагона, Госдепартамента и ЦРУ Николас Эфтимиадес назвал отчет “слухами”. Николас  добавил, что  в условиях информационной войны между Пекином и зарубежными китайцами-антикоммунистами,  такие слухи  появляются постоянно. Молли Салтског, старший аналитик разведки The Soufan Group, также призвала к осторожности и сказала, что неподтвержденные сообщения о  перебежчиках  появляются регулярно. 

Споры о происхождении COVID-19 

Между тем, Дуна в последний раз видели на публике в сентябре 2020 года. Хан сказал, что его фотографии также были удалены китайской поисковой системой Baidu. Не называя Дуна, поддерживающий Трампа веб-сайт Red State  сообщил о бегстве высокопоставленного лица  из Китая и сообщил, что Управление военной разведки получило от него информацию о том, что Пекин скрывает исследования  по  разработке биологического  оружия  в лаборатории Ухани. 

Идут  споры о том, как вирус впервые появился у людей – будь то контакт с животными на  рынке в Ухане или утечка из Уханьского института вирусологии, – как предполагают некоторые. Поскольку вопросы о происхождении пандемии COVID-19  продолжают возникать, США и Великобритания также потребовали от ВОЗ более глубокого изучения возможного происхождения COVID-19, включая новый визит в Китай, где были выявлены  первые инфицированные COVID-19 люди. Требования расследования происхождения COVID-19 усилились  после того, как неопубликованный  неоднозначный отчет Уолл-стрит вызвал разговоры о том, что трое исследователей из китайского Института вирусологии Ухани (WIV) заболели и обратились за медицинской помощью  в ноябре 2019 года.



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