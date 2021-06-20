Ouest-France – Байден приезжал в Женеву не ради Путина, а из-за Китая

Главная цель переговоров Джо Байдена и Владимира Путина не в сближении РФ и США, а в том, чтобы противостоять амбициям Китая, уверен автор статьи в Ouest-France. По его словам, настоящая холодная война сейчас разворачивается между Вашингтоном и Пекином, при этом и Россия, как он уверен, к Китаю всегда настороженно относилась.



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Переговоры Путина и Байдена были похожи на «геополитический подарок» со стороны США, пишет автор статьи в Ouest-France политолог Жан Кристоф Галльен. По его словам, Путин «одержим» желанием, чтобы к нему относились как к равному, считали его членом клуба сильных лидеров. И Байден нажал на эту точку, когда заявил об их странах как о «двух великих державах».

И хотя сам Путин недавно снова высказался о враждебном настрое Запада и пригрозил «выбить зубы» любому агрессору, ходят слухи, отмечает автор статьи, что РФ на самом деле хочет снизить интенсивность конфликта с Западом, особенно в свете западных санкций. Россияне, по словам политолога, всё меньше верят в рассказы о возвращении великой России. А впереди выборы, при этом экономика в кризисе, и новые санкции могут сделать ещё хуже.

Однако при этом автор статьи уверен, что настоящей целью саммита было вовсе не вернуть послов, не объявить о возвращении к переговорам по ядерному оружию, не запустить диалог по киберпространству, которое так и останется зоной столкновений. Политолог уверен, что главная цель прошедшего саммита для Байдена — сдержать амбиции главы Китая Си Цзиньпина, истинного торгового, военного, космического соперника Байдена.

Несмотря на недавнее сближение, РФ на самом деле никогда не чувствовала себя в безопасности рядом со своим китайским соседом, отмечает автор статьи. И Путин, по его словам, к амбициям Си относится столь же настороженно, как к амбициям США. Но из женевских переговоров Путин выходит в более прибыльной позиции, его место в треугольнике Россия-Китай-США более выигрышное.

Автор статьи отмечает, что на самом деле весь процесс начинается только сейчас, в политику возвращается реализм, который продвигал Генри Киссинджер. В этом и есть суть сближения Джо Байдена с Россией, оно происходит в рамках новой холодной войны, которая, однако, ведётся против Китая, пишет Ouest-France.