 

France info – обязательная вакцинация в Москве уже привела к росту прививок

20.06.2021, 2:52, Новости дня
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Хотя многие критикуют московские власти за то, что они ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг, число записей на прививку с тех пор выросло в четыре раза, отмечает France info. Врачи по-прежнему настаивают, что вакцина — самый эффективный метод борьбы с пандемией.

 

Как только появляются новые койки для больных коронавирусом, они тут же заняты. Рост числа пациентов вспышкообразный. Пациенты стали моложе, и поражения у них больше.

ПАЦИЕНТ: У меня лёгкие поражены на 60 процентов.

В Москве доминировать стал обнаруженный в Индии штамм Дельта. За десять дней число случаев Covid-19 выросло втрое. 9 тысяч новых случаев заражения в день. Это рекорд.

АЛЕКСЕЙ ПОГОНИН, главный врач московской больницы: К сожалению, поступают непривитые пациенты. Вакцинация остаётся самым действенным способом защититься.

Как сообщается, только 11 процентов россиян полностью привиты. Раз народ не спешит прививаться, московские власти сменили тон и взяли на вооружение кнут. Торговля и рестораны должны показать к 15 июля, что у них 60 процентов сотрудников привиты. Иначе будут штрафы.

ЕКАТЕРИНА ЯХТИСТОВА, управляющая ресторана: Я согласна с этим. Если люди не хотят прививаться, а это необходимо, это единственная мера.

Те сотрудники, которые откажутся, могут быть отстранены от работы, отправлены в отпуск без выплаты отпускных.

ПОСЕТИТЕЛЬ РЕСТОРАНА: Мне кажется, каждый должен иметь возможность свободно решать, делать ему вакцину или нет.

Другой фактор, способствовавший нынешнему пику, — несоблюдение барьерных мер. Уже давно правило ношения масок внутри помещений не соблюдается в полной мере. Власти делают вид, что будут наказывать за это, но отказываются от введения карантина. Они довольствуются весьма символичными мерами: закрыли в Москве фан-зону чемпионата Европы и рестораны — но только после 23 часов.

ЛЮК ЛАКРУА, журналист France Télévisions в Москве: Обязательная вакцинация — это сложно, её критикуют, но она эффективна. Только после этого объявления число записей на прививку выросло в четыре раза.

Дата выхода в эфир 19 июня 2021 года.

 



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