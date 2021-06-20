Мнение: Рейтинг комментаторов
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Таблица общих результатов тестирований на сайте уже поменялась.
Я добавила баллы участникам тестирований за комментирование блога.
Максимально – в эквиваленте 4 лучших сертификатов (8 скоров), минимально – 0.
Оценивала навскидку по критериям: активность + полезность + готовность решать сложные задачи.
Многие комментаторы получили баллы ниже, чем могли бы получить, потому что их активность осталась в прошлом.
Я отдавала предпочтение самым активным и полезным из актуальных комментаторов.
Возможно кого-то добавлю в ближайшее время, линейка эта в таблице будет пока живой.
А может всегда будет живой.
И вот что мы имеем на сегодняшний день.
Довольны результатами?
Источник: Эволюция
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