 

Мнение: Рейтинг комментаторов

20.06.2021, 2:44, Разное
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Таблица общих результатов тестирований на сайте уже поменялась.

Я добавила баллы участникам тестирований за комментирование блога.

Максимально – в эквиваленте 4 лучших сертификатов (8 скоров), минимально – 0.

Оценивала навскидку по критериям: активность + полезность + готовность решать сложные задачи.

Многие комментаторы получили баллы ниже, чем могли бы получить, потому что их активность осталась в прошлом.

Я отдавала предпочтение самым активным и полезным из актуальных комментаторов.

Возможно кого-то добавлю в ближайшее время, линейка эта в таблице будет пока живой.

А может всегда будет живой.

И вот что мы имеем на сегодняшний день.

Довольны результатами?

Источник: Эволюция



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