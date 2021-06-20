Эксперт: Обновление «Единой России» поможет ей получить 50% голосов

По итогам выборов «Единая Россия» может набрать 50%, потому что партия продемонстрировала оригинальный подход к начавшейся избирательной кампании, она охватывает все социальные горизонты, сказала газете ВЗГЛЯД политконсультант Алена Август. На проходящем в субботу съезде «Единой России» Владимир Путин не только предложил первую пятерку федерального списка, но и поставил перед ней новые задачи.

«Съезд «Единой России» представил проект программы и можно понимать, с чем партия идет на выборы. Большой неожиданностью для многих стал состав федерального списка, потому что долго обсуждали, кто ж там будет. Названая пятерка – очень интересная. Эти люди закрывают все социальные горизонты – дети, безопасность, международные отношения, здравоохранение», – считает политконсультант Алена Август.

Предложенный президентом Владимиром Путиным список демонстрирует оригинальный подход и «можно рассчитывать на довольно высокие проценты по итогам выборов в Госдуму в сентябре». «Называть точные проценты сейчас сложно, потому что избирательная кампания только начинается, но если сами единороссы говорили раньше про примерные 35%, то с таким стартом результат дойдет до 50%», – прогнозирует эксперт.

В субботу на съезде «Единой России» президент Владимир Путин предложил включить в пятерку федерального списка главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, детского омбудсмена Анну Кузнецову и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву. Как отметил глава государства, в этом списке должны быть люди, «которые давно в политике – у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые». Но так или иначе они «представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни».

Также участники съезда утвердили проект предвыборной программы партии на выборы, документ планируется представить во второй половине августа на втором этапе съезда.

В своей речи президент говорил о новых социальных инициативах. Среди них предложение освободить семьи с двумя детьми от налога с продажи квартиры при покупке новой. Он назвал поддержку семей с детьми одним из приоритетов «Единой России» и предложил продлить программу инфраструктурных кредитов до 2026 года. Также президент объявил о скором запуске программы поддержки занятости молодежи.

Кроме того, по всей РФ необходимо развернуть строительство дорог и прочей инфраструктуры, чтобы открыть новые перспективы для развития экономики.

«Надо обязательно советоваться с людьми, не просто слышать их, а знать, сопереживать их проблемам, заботам, невзгодам подчас, чувствовать, что называется сердцем, чем живет каждый конкретный рядовой житель Российской Федерации», – сообщил Путин.

Август считает, что поставленные президентом задачи перед партией – это то, чего ждут избиратели. «Все это начнет внедряться прямо сейчас: пособия, финансовая поддержка, выделение каких-то безумных денег на строительство дорог. Это еще раз напомнит избирателям, кто занимается реальной работой в стране. Потому что для широкого круга людей, которые ходят на выборы, не всегда бывает понятен термин «законотворчество». А простые дела, которые можно увидеть невооруженным глазом, – дороги, больницы, помощь детям – более понятные аргументы», – отметила собеседник.

Август приветствовала значительное обновление «Единой России», потому что среди будущих кандидатов оказались не только выпускники партийной школы, но и волонтеры, руководители социальных проектов, победители кадровых конкурсов платформы «Россия – страна возможностей». «Я такого еще не припомню, сейчас именно эти люди являются победителями праймериз и станут кандидатами. Произошло значительно обновление. Это не рокировка, а приход совершенно новых людей. Среди них, например, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. Это привлечет внимание людей к кандидатам «Единой России». Огромное значение волонтерства стало особенно хорошо понятно за последний ковидный год. То есть это люди, которые помогают. Весь этот позитивный бэкграунд будет полезен для партии», – подытожила Август.