В Стамбуле произошло землетрясение

В Стамбуле в субботу зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9, разрушений и пострадавших нет.

Землетрясение произошло около 15.00 по местному времени (совпадает с московским) в районе Картал. Очаг залегал на глубине 7,06 км, передает «Интерфакс».

Разрушений и пострадавших после землетрясения нет.

Ранее землетрясение в Турции унесло жизни 109 человек, были разрушены здания в Измире, толчки ощущались в Стамбуле.