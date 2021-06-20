В Стамбуле произошло землетрясение
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В Стамбуле в субботу зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9, разрушений и пострадавших нет.
Землетрясение произошло около 15.00 по местному времени (совпадает с московским) в районе Картал. Очаг залегал на глубине 7,06 км, передает «Интерфакс».
Разрушений и пострадавших после землетрясения нет.
Ранее землетрясение в Турции унесло жизни 109 человек, были разрушены здания в Измире, толчки ощущались в Стамбуле.
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