 

В РФ создали аппарат для доставки внеземных нанообъектов на Землю

20.06.2021, 2:22, Новости дня
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В Рязанском государственном радиотехническом университете имени Уткина разработан космический аппарат для сбора объектов внеземного происхождения в окрестностях точек либрации планет Солнечной системы, говорится в материалах, распространенных Федеральным институтом промышленной собственности.

«Изобретение относится к малоразмерным исследовательским бинарным космическим аппаратам (БКА), предназначенным для поиска и сбора наноразмерных объектов внеземного происхождения, скопившихся в космических пылевых структурах, расположенных в окрестностях точек либрации (точек Лагранжа)», – приводит текст публикации ТАСС.

Аппарат содержит ленту с установленными на ней солнечными батареями и микроконтейнерами. В ее верхней и нижней части находятся высоковольтные шины, которые создают электрическое поле (положительно и отрицательно заряженные), притягивая нанообъекты. Герметичность микроконтейнеров обеспечивается запайкой специальными пленками, что исключает попадание земных частиц. В момент герметизации срабатывает датчик штрих-кода, который записывает информацию о времени запайки для восстановления информации о местонахождении аппарата.

После сбора нанообъектов, солнечная батарея сворачивается. Затем ожидается их транспортировка на Землю для изучения с помощью флуоресцентных и электронных микроскопов.

Ранее в РАН раскрыли  концепцию Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которую планируется создать на околоземной орбите для выполнения универсальных задач от научных исследований до сборки космических аппаратов для полетов в дальний космос.



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