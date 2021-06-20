Анатомия семейной ссоры: что отличает конфликт от разногласия

О семейных конфликтах очень часто и много пишут в академической и популярной литературе, а также в блогах в социальных сетях. Однако профессиональные психологи жалуются на большую часть преподносимой в массы информации, так как она смешивает то, что является супружеским конфликтом, с обычными разногласиями. Проблема заключается в том, что это качественно разные виды взаимодействий.

Пришло время разобраться в этой теме подробнее! Эта статья посвящена выявлению разницы между конфликтами и разногласиями, а также способам решения обоих типов супружеских взаимодействий.

Разногласия vs конфликты

Разногласия появляются тогда, когда вы не согласны со своим партнером. Обычно это связано с чем-то – с делом, событием или работой. Они могут проявиться во всем: какой фильм смотреть, как воспитывать ребенка, где отремонтировать машину и т. д.

Отличительной чертой разногласий является то, что вы разговариваете друг с другом, то есть ведете переговоры об урегулировании шероховатостей между вами. Один из вас может прислушаться к другому, вы можете найти компромисс или развивать проблему дальше, это совсем не важно! Самое главное, что во время и после ссоры вы разговариваете друг с другом.

В конфликте же вы не разговариваете друг с другом: вы кричите, обзываете друг друга, ругаетесь и т. д. Это взаимодействие разрешается не сразу, потому что вы не ведете переговоров, а реагируете. Причем это происходит достаточно эмоционально, с гневом, страхом и обидой, создавая почву для возникновения продолжения конфликта.

Элементы супружеского конфликта

Одно из определений анатомии – это изучение внутренней подоплеки чего-либо. Поэтому для качественного распознания конфликта вам придется узнать все его элементы. Это поможет вам распознать это взаимодействие, когда оно возникает, разрешить его и узнать что-то новое о себе.

Начало конфликта

В нашем примере представлен конфликт между Егором и Марией. Причина – жена потратила деньги на новый диван для их квартиры, причем гораздо больше, чем было оговорено.

Мария рассказывает Егору о трате, а он, в свою очередь, сердится на нее, так как она ведет себя “безответственно”. Он аргументирует свою позицию, ссылаясь на прошлые похожие случаи.

Мария, в свою очередь, видя, что Егор характеризует ее как “безответственную”, чувствует себя обиженной и злой. Она не пытается объяснить, почему потратила больше, чем они договорились.

Признание конфликта

У Егора и Марии начался неразрешенный конфликт. Остаток дня они провели по разным комнатам. Позже, тем же вечером, Егор, чувствуя себя менее сердитым и немного сожалея о том, что он сказал, любовно подходит к Марии. Она, все еще не оправившись от его обвинений и чувствуя, что ее неправильно понимают, не склонна отвечать на ему взаимностью. Мария по-прежнему считает его несправедливым. Увы, теперь Егор чувствует себя отвергнутым и уходит.

Изучение себя через саморефлексию

Конфликт не разрешается путем переговоров, потому что речь больше не идет о расходах бюджета. Теперь суть в выяснении того, кто виноват, кто поступил плохо, кому следует извиниться и т. д. Речь идет об отношениях – о том, как взаимодействовать друг с другом.

Конфликт разрешается через саморефлексию. Это означает, что вы готовы пристально смотреть на свои личные мотивы и свою реакцию, а не взаимодействуете со своим партнером.

Переход от конфликта к разногласию

Сделав шаг назад от своей эмоциональной реакции и отрицательной характеристики вашего партнера, и, если возможно, проведя самостоятельный сеанс саморефлексии и самокопания, вы можете пересмотреть ситуацию, устраняя все еще существующие разногласия.

Прислушивайтесь друг к другу и не позволяйте эмоциям взять над вами верх!