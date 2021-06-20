Рада может принять законопроект Зеленского об олигархах в первом чтении на следующей неделе – Разумков

Об этом он рассказал в интервью “Радіо Свобода”, опубликованном 19 июня.

“Я думаю, что да. Сроки уже выходят. Там нужно время на обработку комитетом. Ну и в теории на следующей или через неделю – в зависимости от комитета, когда [законопроект] будет готов к рассмотрению, мы сможем его увидеть в зале. […] Я думаю, что в первом чтении многие нажмут кнопку “за”, – сказал спикер.

О считает, что ко второму чтению в проект будут вносить правки.

“Я буду вносить свои предложения. Я, например, считаю, что должна быть отдельная структура, которая вносила бы в этот реестр [олигархов] для того, чтобы потом ни у журналистов, ни у крупных бизнесменов, которые могут попасть в перечень олигархов, ни у чиновников не было вопросов в прозрачности принятия решений”, – пояснил Разумков.

Он сказал, что согласно Конституции, Совет национальной безопасности и обороны сейчас не имеет таких полномочий.

“А во-вторых, закон прописан на 10 лет. Я уже говорил, что сегодня у нас президент Владимир Зеленский и мы понимаем, как он будет действовать, а после его каденции всегда необходимо будет иметь предохранители, которые не позволят использовать этот механизм не в пользу Украины”, – добавил спикер.

Контекст:

15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять “на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду”.

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Законопроект об олигархах внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня. Согласно нему, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования или монополистом на общегосударственном товарном рынке и в течение года поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук заявляла 9 июня, что парламент рассмотрит законопроект в первом чтении в конце июня. По словам первого вице-спикера парламента Руслана Стефанчука, Рада не будет оттягивать голосование за законопроект о статусе олигарха. В то же время глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия ожидает “тысячи поправок” к документу.

Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Зеленский 4 июня анонсировал вынесение на всеукраинский референдум вопроса о статусе олигархов.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—