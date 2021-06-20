Ермак рассказал, когда откроют первую часть мемориального комплекса в Бабьем Яру

Он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу, чтобы в течение нескольких лет мемориал был завершен и начал работать как музейный комплекс.

В релизе уточняется, что 6 октября состоится официальная церемония открытия мемориала.

Ожидается, что в ней примут участие мировые лидеры, деятели еврейских организаций, выжившие во время Холокоста, и украинцы, которые спасали евреев от смерти во время нацистской оккупации и получили звание Праведников народов мира.

“Вместе с мемориалом Холокоста в Бабьем Яру планируется открытие музейно-мемориального объекта “Курган”, внутри которого будет размещена большая 3D-модель Бабьего Яра с событиями 1941 года, который возводят немецкое архитектурное бюро SUB и украинский Центр пространственных технологий. Также запланировано открытие мемориального объекта “Хрустальная стена плача”, автором которого является известная художница Марина Абрамович, и премьера в Украине фильма Сергея Лозницы “Бабий Яр. Контекст”, – говорится в сообщении.

Абрамович рассказала, что “Хрустальная стена плача” станет одним из крупнейших мемориальных объектов, построенных в Европе за последнее десятилетие, сообщает сайт мемориального центра “Бабий Яр”.

Фото: babynyar.org

Стена будет состоять из 75 кварцевых блоков, одновременно ее смогут посетить 25 человек, ее длина – 40 метров, высота – 3 метра, уточнила художница.

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр “Бабий Яр”. Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яру.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яру $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект “Бабий Яр” будет введен в действие в 2021 году.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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