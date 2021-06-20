 

При возгорании на складе пиротехники в Москве пострадали трое пожарных

20.06.2021, 1:24, Новости дня
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При пожаре на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной в Москве пострадали четыре человека, среди них трое пожарных, сообщил заместитель мэра по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.

«В результате возгорания один человек из числа обслуживающего персонала пострадал, трое пожарных получили соответствующие небольшие какие-то травмы. Два человека отказались от госпитализации, одного мы отправили в институт Склифосовского, он вдохнул в себя пары дыма, это неопасная травма», – цитирует Бирюкова ТАСС.

«Предварительно, на складе находилось 15 тонн взрывчатых веществ», – добавил он.

 

Между тем источник в экстренных службах сообщил, что пожар удалось локализовать на площади в 500 квадратных метров, это подтвердили в МЧС. Собеседник добавил, что в результате пожара один человек обратился к медикам за помощью, при этом госпитализация ему не потребовалась.

В субботу во второй половине дня в Москве начался пожар на складе пиротехники на Лужнецкой набережной, там взрываются петарды. Для тушения пожара привели в готовность авиацию, сообщили в экстренных службах столицы.



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