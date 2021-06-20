Эрдоган отреагировал на возобновление авиасообщения с Россией

Турецкий президент Тайип Эрдоган поприветствовал решение РФ о возобновлении авиасообщения со страной.

«Наша страна постепенно начала выходить из ограничительных списков других стран. Мы приветствуем решение в этом направлении, принятое Россией вслед за Францией», – сказал Эрдоган, передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

По его словам, власти будут помогать туристическому сектору воспользоваться возможностями второй половины сезона 2021 года.

Напомним, российский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром. Возобновление и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня.